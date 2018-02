Lider di fraccion Marlon Sneek: For di 2015 Gobierno di AVP a cuminsa paga proyectonan PPP

Ora bo no ta cla pa goberna, Prome Minister Evelyne Wever Croes tin cu bisa pueblo cu esaki ta e caso y no pretende di tira santo den wowo di pueblo, papiando cosnan cu no ta cuadra cu berdad.

Esaki Lider di fraccion di AVP den Parlamento, sr Marlon Sneek ta mustra riba declaracionnan cu Premier Wever Croes a haci siman pasa, relaciona cu proyectonan di PPP.

Aki el a mustra cu awor e lider di MEP y su fraccion ta cosechando e falta di interes pa traha como miembro di Parlamento pa 8 aña largo neglishando nan responsabilidad como representantenan di pueblo den Parlamento.

“Ora bo no haci bo trabou manera mester ta y manera pueblo ta paga bo salario pa haci, ta surgi situacionnan cu e no ta na altura di dje y ta trata di desvia atencion di tur hende di esaki.

Scuchando Prome Minister papia cu ta ‘awor’ su gobierno tin cu bay paga e proyectonan di PPP, ta confirma e falta di seriedad di e politico aki, kende semper a uza Parlamento pa hunga weganan politico partidista sin atende cu presupuestonan cu e seriedad cu e mester a duna esakinan.

Na momento c’un Prome Minister ta bay prensa y bisa cu ta awor numa Gobierno bin cu bay cuminsa paga e proyectonan di PPP, ta confirma y incompetencia cu e gabinete aki a mustra for di prome dia pa atende cu asuntonan general di nos pais.

Si Evelyne tabata atento cu su responsabilidad tempo cu e tabata den Parlamento, e lo por a analisa presupuestonan di 2015, 2016 y 2017, cu Gabinete Mike Eman II a pone sumanan concreto pa paga proyectonan di PPP manera tabata su deber pa haci esaki.

Sinembargo ora cu e actual Prome Minister ta bin dilanti y bisa cu esaki no a wordo haci ainda, e ta mustra con iresponsabel su persona tabata den pasado caminda si e tuma un tiki esfuerso pa bay bek y studia e presupuestonan aki, e lo a ripara cu ya caba Gobierno a cuminsa paga pa e proyectonan aki.

Aki nos tin cu bisa tambe cu Prome Minister no ta na altura di ‘historia’ di su partido MEP den gobernacion, ya cu ta gobierno di MEP a bin cu e proyectonan den e sistema di PPP den pasado y cu Gobierno ta pagando caba pa mas cu 10 aña largo.

Loke tambe ta bon pa mustra aki ta e hecho cu Prome Minister ta trata e proyectonan aki como si fuera ta gastonan innecesario, cu pueblo no mester di nan pero ta mes momento tur proyecto di PPP bou gobierno di Mike Eman I y II, tabata proyectonan pa pueblo.

Proyectonan pa eleva e nivel di bida di nos pueblo, drecha barionan den mal estado y crea centronan di servicio di gobierno, caminda pueblo ta wordo facilita na momento di atende cu nan obligacionnan financiero.

E proyectonan di MFA den varios bario, ta confirma e balor di esakinan caminda ciudadanonan no mester lanta y baha bin Oranjestad pa cumpli cu nan pagonan pero awor por haci esaki den nan propio bario y den un forma mucho mas trankil compara cu antes.

E impresion cu Prome Minister Wever Croes ta duna ta cu miho gobierno no a inverti den desaroyo general di nos pais, cu no a inverti den un pais cu gobierno di MEP a laga na rand di bancarota na 2009.

Ta di compronde cu ta dificil pa un gobierno di MEP compronde c’un gobierno su prome obligacion ta pa sirbi su pueblo, percura pa su hendenan haya e sosten y servicio necesario pa alivia na bida di tur dia.

Un caminda Prome Minister mester por haya un copia di un di e presupuestonan menciona caminda e por mira cu ya caba Gobierno a bin ta pagando pa proyectonan di PPP, sin cu mester a bay na introduci medida manera ta e intencion di su gobierno na e momentonan aki,” Parlamentario Marlon Sneek ta mustra.