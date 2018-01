Lider di fraccion Marlon Sneek: Gabinete Wever Croes cu e hende central a manda 200 trahado cas fin di aña

Wowonan ta bay ta hancho habri y horeanan gespan y caminda tin cosnan raro y straño tumando luga, lo haci coreccion debido ya cu pueblo merece e berdad, segun lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a trece dilanti.

“Un articulo siman pasa cu a wordo publica, ta mustra entre otro Minister Dangui Oduber y Minister Presidente Evelyne Wever Croes a haci donacion na diferente instancia y por mira cu supuestamente dos Minister di MEP a haci donacion na diferente instancia, usando e slogan di nan partido cu nan ta poniendo hende central.

Aki nos tin cu mustra cu si ripara bon por lesa riba e cheque cu nan ta show cune, ta scirbi Reina Beatrix, cual cheque ta di aeropuerto, di Triple A cu ta placa cu a keda atras for di gobierno di AVP.

Den pasado semper esaki a sosode caminda ta Triple A semper a haci esaki ya cu ta parti di nan maneho y ta un NV di Gobierno, pues mayan por spera e Ministernan aki cana rond cu cheque di Elmar, cheque di WEB canando rond cu cheque di tur NV di Gobierno pa hunga bunita.

E cosnan aki tabata tuma luga caba bou di tur gobernacion pero simplemente den e caso aki ta Triple NV ta hacie semper pero awor tin dos Minister cu ta pasa man pa e chequenan aki y bay hunga rol cu esakinan y ta pretende cu nan ta pone hende central.

Un otro cu nos a tuma nota di dje ta uno di Minister Otmar Oduber, cu ta declara cu “gobierno di Aruba ta pone e ser humano na prome luga, caminda el a yena grijs riba un tereno pero ta mesun hendenan aki tabata bisa durante di campaña cu asfalt no ta importante, cu klinker no ta importante pero awor cu nan ta bay traha un caminda, awor diripiente e ser humano ta central.

Esaki ta e locura cu ta tumando luga den e actual gobierno ya cu ora nan kier papia di pone hende central, ta loke Gabinete Mike Eman I y II a haci caminda a pone un ‘reparatie toeslag’ pa pensionadonan cu ta costa gobierno 20 miyon.

Pues gobierno tin 20 miyon menos den su maneho pero ta sacrifica esaki pa yuda nos hendenan y ora cu nos ripara e reparatie toeslag pa esunnan cu ta cobra un salario minimo, gobierno por a gewoon keda cu a sumanan aki bay haci cualkier proyecto cune, of hinca esaki den cual departamento, pero gobierno di AVP a scoge pa pone 15 miyon na disponibilidad di pueblo.

Ora cu mira un gobierno aumenta un onderstand cu 25%, ora cu mira un kinderschooltoeslag cu en totalidad ta costa gobierno 5 miyon, y no ta bisa cu ta keda cu e placa aki pa ‘friends and family,’ mirando kico ta pasando den oficina di gobierno caba, pero gobierno di AVP a scoge pa pone placa pa e ser humano.

Trahadonan publico cu den gobierno di MEP mester a subi caya pa haya nan derecho, gobierno di AVP a inverti mas cu 31 miyon den e hendenan aki, caminda a keda demostra cu e hende ta central pa gabinete Mike Eman I y II.

Esey ta un par di e proyectonan caminda ya caba ta papia 70 miyon cu Gabinete Mike Eman a scoge pa pone na disposicion di hendenan, kendenan ta pensionadonan, esunnan cu ta cobra salario minimo, esunnan cu ta cobra onderstand, esunnan mas debil den nos comunidad y esunnan cu ta traha den gobierno.

Pues un maneho bon cla caminda a pone e hende central y awe por tuma nota di e actual gobierno cu ta uza e slogan di e hende ta central pero por mira na mes momento con nan ta pone mama- y tatanan di famia riba caba prome cu aña a caba riba caya.

Prome cu aña a caba gobierno actual a manda e carta di retiro informando e hendenan aki cu nan no mester di nan mas y nan mes mira kico nan ta bay haci,” lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a mustra.