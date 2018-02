Manera tabata di spera, unabes cu resultado di DNA t’aden Lo bay over na detene e prome sospechoso den caso Fist

Awe tardi Polis a detene un persona riba sospecho di ta envolví den e morto violento di e hoben Sarahi Sierra dia 3 di november 2017 den su cas na De Vuyst. E sospechoso a wordo poni den detencion y lo wordo hiba e siman aki ainda dilanti Huez-Comisario.

E víctima a wordo haya morto den su cas na De Vuyst. A resulta cu el a wordo mata. Un team special di Recherche di Cuerpo Policial di Aruba a investiga e caso aki na forma intensivo y riba escala grandi, bao guía di Ministerio Publico.

E resultadonan di e investigación aki a hiba finalmente pa detención di e sospechoso.

Loke a tarda den e investigacion cu Ministerio Publico tabata warda resultado di parti di NFI, cu a investiga henter e proceso di DNA, cu a ser compila na sitio di e delito y for di e momento a laga sa cu unabes cu e resultado t’aden, lo bay over na detencion di e sospechoso(nan). Y dicho, un a cay ayera y no ta exclui cu mas hende lo por keda deteni.

Na ultimo ora, nos a haya informacion di identificacion di e sospechoso, kende ta un persona conoci pa husticia, y ta trata di Jairo Chalgut di 42 aña.