Mangelnan cu THC intercepta pa Aduana

Departamento di Aduana ta informa cu a tuma nota di e informacion cu ta circulando riba medionan social como tambe den diferente medio di comunicacion. Departamento di Aduana ta lamenta cu e informacion aki a sali for di un fuente no oficial y cu esaki a crea un panico y preocupacion den nos comunidad.

Durante un control di aduana riba un pasahero procedente di Newark a bin constata un paki di mangel cu caracteristica di “gummies” den forma di “bichi colorido”. Riba e envoltura di e paki por a tuma nota di e indicacion THC y por a wak e nomber “Unforgedibles”. E envoltura di e paki ta indica un cantidad di 250 gram.

Departamento di Aduana ta enfatisa cu droga y productonan cu ta contene THC ta wordo intercepta regularmente y no tur ora esaki ta sali den medionan di comunicacion of social media. E THC ta bin hopi biaha den diferente forma y productonan manera entre otro azeta, crema, likido, mangel y zalf.

Mirando cu esaki a bin di Merca nos di Departamento di Aduana lo focus mas riba e vuelonan for di Merca cu ta origina for di estadonan caminda e productonan cu ta contene THC ta legal. Juist door di cu Aduana ta traha di un forma alerta, nos ta cay riba e tipo di productonan cu ta prohibi pa drenta Aruba. Banda di esaki Departamento di Aduana lo bay tene conbersacionnan cu ATA, AAA y APA pa asina informa aerolineanan, cruceronan cu e productonan aki no por drenta Aruba.

Pues AWEMainta tin cu bisa cu no ta un cargamento a wordo confisca manera e rumor ta circula. E ta un mangel cu sa haya na Aruba tambe pero den e caso aki un pasahero yegando aki di vacacion tabatin’e den su poder y el a wordo kita for di dje. Asina tin hopi mas producto cu sa cumpra cu ta contene THC, cu kisas e cliente no sa, pero aki ta wordo controla na yegada y ta kite for di nan. Ciudadanonan mester controla prome cu cumpra algo cu por contene THC pasobra unabes cu e yega Aruba e ta ilegal y bo ta wordo deteni. Asina por ehempel a yega di confisca azeta di marihuana cu a bini for di Colombia.