Maria Valentina Piternella reina di Ceque College

E aña aki un biaha mas Aruba Bank a ricibi diferente peticion di sponsor di scolnan pa cu carnaval. Aruba Bank a sostene Ceque College cu nan celebracion di carnaval. Tambe Aruba Bank tabata presente na e eleccion di reina di Ceque College. Maria Valentina Piternella a bira reina di scol y tambe el a cu bay best speech, best show y best costume, mientras cu Lunah Hurkmans tabata e 1st runner up.

Desde 10:00am te cu 1:00pm e studiantenan tabata apoya e cinco reinanan cu a participa. Cada participante a bin cu diferente tema, unda cu nan trahe tabata di materialnan recicla. E participantenan tabata Rushelly Galan Galindo di klas 1C, Maria Valentina Piternella di klas 2B, Noelia Orman di klas 3C, Elvira Terrones di klas 1A y Lunah Hurkmans di klas 2C.

Representante di Aruba Bank, Stephanie Camacho, a forma parti di e panel di hurado y pa por a scoge e reina di scol no tabata uno facil. Aruba Bank ta sigui sostene e Carnaval cu ta parti di cultura di Aruba. Nos ta contento di por a aporta na e evento di positivo aki pa hobennan. Tur studiante a pasa un momento ameno. Aruba Bank ta felicita tur participante y ganadonan pa un bunita eleccion.

Aruba Bank ta desea tur hende pa disfruta di Carnaval y gosa esaki sanamente.