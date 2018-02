Marisol Lopez-Tromp : Ainda no por duna un opinion total riba cambionan den DPS

Lider di fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp a comenta cu recientemente Minister Lampe a tene un rueda di prensa den cual el a duna un splicacion riba e decision tuma pa haci di Departamento pa Scolnan Publico (DPS) un fundacion.

A base di esaki a bin diferente reaccion den comunidad y e mes como parlamentario a wordo acerca door di diferente persona pidiendo pa haya mas claridad riba e decision aki. Minister Lampe a duna mas informacion publicamente riba esaki, pero den Parlamento ainda no a ricibi esaki den e Comision di Educacion.

Basando su mes riba declaracionnan di Minister Lampe, Marisol Lopez-Tromp a declara cu e mandatario ta desea pa eleva e calidad di enseñansa, pero tambe pa bin cu Corporate Governance y pa e parti di enseñansa ta mas leu di politica. Tambe e minister kier bin cu un directiva cu profesionalnan cu ta dirigi e trabounan diario y e mes lo mantene su mes mas ocupa cu e parti di maneho.

Lopez-Tromp a declara cu e no por duna un opinion total ainda pasobra el lo mester mira e statuutnan di e fundacion prome, pero importante ta e declaracion di e minister cu ta bisa cu e kier pa e parti financiero haya un importancia grandi caminda cu e hendenan lo mester responsabilisa nan mes mas pa loke ta e placanan cu ta wordo uza. E ta considera e parti aki hopi positivo y cu e mester bin dilanti no solamente den fundacionnan, pero tambe den aparato publico.

Un conseho cu e ta duna ta cu si ta bay apunta profesionalnan pa ta den e directiva, den e board of den e grupo cu ta bay guia e scolnan publico, ta importante pa bin cu un ‘profiel schets’ di kico ta e exigencianan, capacidad, calidad y caracteristicanan di e profesionalnan cu lo desea pa bay guia e parti importante aki den e fundacion.

E personanan aki no necesariamente mester ta personanan sali for di enseñansa, importante ta pa e mesun personanan aki tin un bista riba no solamente enseñansa, pero riba hopi desaroyo na Aruba, cu tin conocemento riba e aspectonan financiero y cu tin e calidad di por maneha tipo di fundacionnan manera esaki.