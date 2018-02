Marisol Lopez-Tromp: Contrario na minister di Infrastructura anterior, Minister Otmar Oduber si lo respeta e ROP

Siman pasa Comision Fiho di Infrastructura di Parlamento cu ta wordo presidi pa Alan Howell a reuni cu Minister di Infrastructura cu a elabora riba diferente punto relaciona cu loke el a encontra durante su prome lunanan den gobernacion.

Marisol Lopez-Tromp di POR a indica cu tur fraccion tabata invita pa e reunion aki unda tur por a haci pregunta riba e maneho cu e Minister ta bay tin y kico ta e contratemponan cu el a topa y con e ta pensa di remedia esakinan.

Un di e topiconan cu a resalta ta e echo cu e Minister a haya diferente proyecto tanto comercial como terenonan otorga pa cas cu no ta cuadra cu e ley di zonificacion cu Parlamento a aproba aña pasa y cualkier minister independiente di ki signatura e ta, mester tene cuenta cune.

Esencia ta cu Minister a trece padilanti cu e departamento en cuestion no por a dune pa e ultimo añanan, durante gobernacion di AVP, un bista cla di cua ta e terenonan cu a wordo otorga mirando cu nan no tabata envolvi manera debe ser den e procedura di otorgamento. Cu otro palabra, mayoria di otorgamentonan tabata sosode sea na oficina di e minister of otro caminda y a traves di personanan sin cu a sigui e procedura normal cu un gobernante ta pasa aden.

Lopez-Tromp ta bisa cu e procedura normal ta cu e ciudadano ta entrega su peticion na DIP y siguiendo reglanan di bon gobernacion, e peticion aki mester haya un conseho riba dje y si tin tereno disponibel of no. Eventualmente e persona ta haya su reservacion y tin cu cumpli den tanto tempo cu e tin un plan pa traha un cas y cu e tin e fortalesa financiero of ta bay via un entidad financiero pa e por yega na su cas. E meta final ta pa construi, no pa bende of haci negoshi manera a bin ta sosode e ultimo añanan te na e escala cu a yega na debatenan hopi cayente den Parlamento di Aruba cu e ex minister Sevinger.

Minister Otmar Oduber a trece dilanti den e reunion cu el lo bin cu un maneho fiho cual lo wordo presenta tambe. Na e momentonan aki ta inventarisando kico ta loke a bin topa y tin diferente caso cu a bay corte y cu ta contra ley di zonificacion.

Riba esaki lider di fraccion di POR a bisa cu na 2009 Parlamento den su totalidad a aproba un ley di Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) teniendo na cuenta cu ta importante pa zonifica Pais Aruba den diferente area y pa bira hopi cla cua area por ehempel ta pa traha cas, cua ta pa industria, cua ta pa turismo, cua ta residencial, cua ta pa naturalesa, etc.

E ley aki a bin pasobra pa hopi tempo pueblo tabata discuti cu construccionnan conflictivo tabata tuma lugar specialmente den barionan unda cu banda di casnan ta bin negoshinan of proyectonan cu no ta cuadra cu un bario residencial. Intencion di e ley tabata pa tur mandatario den futuro tene cuenta cune ora di otorga tereno.

Si ex Minister Sevinger lo a cumpli cune, awe nos lo por tabatin un Aruba mas ordena y unda nos hendenan lo por tabata sa cua areanan ta destina pa kico, pero lamentablemente e minister anterior a viola e ley akinan, no a tene cuenta cune y varios biaha a bisa cu e ROP ta algo cu tin cu bay cambia, cu e no ta di e tempo actual ya haci como sifuera cu e por bin cu un maneho cu ta para riba e ley aki.

Banda di e ROP, Parlamento, teniendo na cuenta cu nos mester ta hopi mas cuidadoso cu nos naturalesa, a aproba na februari 2013 den un mocion hopi amplio cu a base di un proposicion di Aruba Birdlife Conservation dentro di 3 luna cierto areanan (cual a keda stipula tambe), lo mester wordo protehi pa naturalesa y lo encarga Parke Nacional Arikok pa cu maneho di esaki y pa formalisa esaki pa medio di un Landsbesluit. 21 miembro di Parlamento a vota e tempo ey na fabor di proteha nos naturalesa. Pero a pasa añanan, a puntra den Parlamento varios biaha con a para cu esaki, pero nada, pasobra e ex minister no tabata considere un prioridad, al contrario, ta parse cu e tabata considere algo cu ta limite pa otorga tereno manera cu e tabata kier.

“Te cu awe, na 2018, door cu tabatin falta di maneho cu a resulta den cosnan conflictivo cu hasta corte mester a bay, a laga construi den areanan cu ta cu awa, areanan cu ta natuurgebied, areanan cu ta contra ley pa construi y aparentemente e departamentonan lo a ehecuta esakinan tambe contra ley cu Parlamento a aproba”, Marisol Lopez-Tromp a declara.

Minister Otmar Oduber a bisa den e Comision Fiho den Parlamento cu e si lo respeta e ROP, cu lo adapte caminda cu ta necesario pa cuadra cu loke tin na e momentonan aki . Esaki lo conduci na un bon maneho di otorgamento di tereno y pa tur hende sa na kico nan tin cu atene nan mes na dje.

“Nos di Parlamento lo keda vigila y sostene tur e stapnan pa por tin transparencia, un bon procedura y pa por tin un ROP cu henter e pais y Gobierno ta respeta”, Marisol Lopez-Tromp a conclui.