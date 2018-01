Marisol Lopez Tromp di fraccion di POR : E proyecto Green Corridor ta costa 300 miyon y tin como 500 fayo cometi, y ex-Minister Sevinger a bisa: “I don’t give a damn!”

Lider di fraccion di POR den Parlamento, drs. Marisol Lopez-Tromp dunando informacion riba e reunion publico di diamars a bisa cu e reunion aki mester a tuma lugar den sala di Parlamento pasobra tin un ex Minister (Benny Sevinger) cu no a give a damn.

E ta bisa cu Minister Otmar Oduber a haye obliga, ora el a hereda un situacion di negligencia pa cu un proyecto cu ta costa nos pueblo como 300 miyon, pa bay informa Parlamento como debe ser riba un situacion unda cu e tin cu bay negocia.

Minister Otmar Oduber a acudi na Parlamento pa pidi e blessing pa negocia un situacion cu a bay completamente for di man y unda hasta e fiadornan kier ‘pull out e plug’ pa loke ta placa, pasobra no tin confiansa mas y no a cumpli cu e palabracionnan cu a wordo haci.

E mentalidad di no give a damn ta hinca e proyecto aki y nos pais den un crisis y awe un Parlamento nobo mester bay tuma un decision riba esaki.

Parlamentaria Marisol Lopez-Tromp kier sa dicon Directie Financien ni Departamento Huridico no tabata envolvi. Tambe dicon despues cu DOW a pidi pa extra expertise, pa un compania externo bin fortificanan for di 2015, ta te despues di 1 aña y mey esaki a bin aden.

No solamente esey, ora e compania a bin aden el a constata un cantidad di fayo, entre nan nada mas y nada menos cu 500 manquement.

Con e ex Minister no a haci nada, Marisol Lopez-Tromp y fraccion di POR no ta compronde, pasobra e ta na final esun responsabel p’e proyecto y como Minister su firma bal hopi y lo mester para pa tur aspecto di e proyecto ta den bon condicion.

Un pregunta hopi importante cu lider di fraccion di POR a haci t’e pakico no tin notulen di e reunionnan relaciona cu e proyecto aki, unda esakinan ta y si no tin dicon no tin, pasobra ta trata di un proyecto di 300 miyon di placa di pueblo y como tal representantenan di pueblo y pueblo en general tin e derecho pa sa kico a wordo palabra den e reunionnan y ta kico t’e motibo pa cual DOW a trek aan de bel pa loke t’e desaroyo di e Green Corridor.

“Falta di e documentonan aki ta inaceptabel!”, Lopez Tromp a expresa.

Igualmente el a lamenta cu hustamente ex Minster Sevinger kende awe ta den Parlamento, a gaba departamentonan y personal cu el a neglisha durante su periodonan como Minister.

Sra.Lopez Tromp tabata esun encarga den nomber di henter coalicion pa presenta e mocion cu a haya sosten di mayoria di Parlamento.

E mocion ta bisa cu cu ta duna Minister di Ruimtelijke Ontwikkeling , Infrastructuur en Milieu e apoderacion di Parlamento di Aruba pa inicia cu negociacionnan necesario cu Caribbean Infrastructure Company (CIC) y pa despues bin bek pa informa Parlamento di e reunion y busca aprobacion p’e proximo pasonan cu lo mester tuma.

“Nos ta vota pa transparencia y ta spera cu otro colega tambe samina nan consenshi y vota na fabor di transparencia y no para p’e onder onsje cu tabata tuma lugar y cu a conduci n’e situacion di crisis den cual nos ta aden awe pa loke t’e proyecto di Green Corridor”.

Cu e apoderacion aki ta habri caminda pa Minister Otmar Oduber reduci e daño financiero cu Pais Aruba lo sufri debi n’e negligencia di e mandatario anterior.

Lamentablemente esaki no a tuma lugar y miembronan di oposicion no a sostene e amienda, cual cu sosten di 12 miembro di Parlamento y 7 en contra a wordo aproba.