Marisol Lopez-Tromp: Parlamentarionan a reuni riba ley iniciativa di Defensor di Pueblo y Defensor di Mucha

Diamars e Comision Special di Ombudsman (Defensor di Pueblo) y e Comision di Asuntonan Social, Famia, Cuido di nos Grandinan y Salud a reuni den Parlamento riba e ley iniciativa di Defensor di Pueblo y Defensor di Mucha. E reunion aki a tuma lugar den cuadro di preparacion pa trata y aproba e ley.

Lider di fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp ta bisa cu e ley aki ta uno cu fraccion di POR ta sostene 100% mirando cu ta un ley cu lo garantisa un trato husto y un bon servicio na nos comunidad for di Departamentonan di Gobierno y fundacionnan.

Hopi biaha por scucha e ciudadanonan keha di servicio of cu mester warda añanan pa haya un contesta riba un peticion of ta sinti cu e maneho pa cu nan no ta uno husto. Na momento cu un Defensor di Pueblo bin, el lo tin pa medio di ley tur e hermentnan necesario pa den nomber di e ciudadano haci su investigacion, drenta e departamento(nan), haya tur e informacion y pone hendenan responsabel caminda cu no ta cumpli cu e ley of ta wordo trata inhusto.

Lopez-Tromp ta bisa cu Minister President anterior tabatin un temor grandi pa introduci e Defensor di Pueblo pasobra e ta autorisa pa ley pa controla si Gobierno ta cumpli cu e parti di trata e ciudadanonan na un forma husto den nan proceduranan di haci peticion, si nan a haya e servicio manera mester ta. Cu otro palabra, Defensor di Pueblo y di Mucha lo bira un otro instancia cu lo eherce control.

Contrario na e posicion di e gobierno anterior, Marisol Lopez-Tromp por a compronde cu Gobierno actual si tin e Defensor di Pueblo y di Mucha como prioridad, nan si ta wak e importancia pa bin cu entidadnan asina na beneficio y bienestar di nos hendenan.

E ley aki ta firma y cla pa wordo trata den un reunion public den Parlamento for di juli 2016 y a wordo carga pa tur 3 fraccion cu tabata de Parlamento e tempo ey, incluyendo esun di AVP.

Lamentablemente, a pesar di cartanan manda pa Sra. Lopez-Tromp pa Presidente cu a remplace, esta Mervin Wyatt-Ras, esaki no a sosode.

Una bes cu e ley keda aproba den Parlamento, e colegionan halto manera Hof di Husticia, Presidente di Controlaria General y Presidente di Conseho Consultativo lo bay den un procedura pa wak cual ta e profesionalnan cu lo bin na remarca pa cumpli cu e funcionnan aki.