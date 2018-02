Marlon Croes di DOW: Ta haciendo lo maximo pa caminda di Green Corridor caba di haya su certificacion completo

E proyecto di Green Corridor aworaki ta practicamente cla, segun por a compronde di e director di DOW Marlon Croes durante un conferencia di prensa.

Pa loke ta trata Green Corridor, e director a splica cu e proyecto aki ta den su ultimo fase unda cu CIC/Odinsa a haci un evaluacion siman pasa riba e brug situa na Spaans Lagoen, pa asina determina den ki estado e brug ta. A sinta cu ODINSA caba pa yega na un lista comun di cosnan cu mester wordo drecha y e trabounan intensivo aki a tuma luga durante dos siman largo. Tur esaki pa logra yega na un Availibilty Certificate cu ta nifica cu e caminda ta entrega. “Nos ta uzando e caminda pero e ta un “construction area” ainda y mester cambia esaki pa un caminda definitivo.”.

Pa loke ta e brug, el a splica cu e brug a wordo habri y ODINSA a haci un estudio independiente y un certificador independiente tambe a evalua e proceso di e brug, desde inicio di construccion di e brug cu e materialnan cu a wordo uza, si nan ta esnan adecuado pa sigura su fortalesa y durabilidad cu e brug mester tin. Di loke por a compronde cu tur e materialnan cu a wordo uza den construccion di e brug, a wordo evalua for di nan momento di nan fabricacion cu nan ta wordo traha di e forma adecuado pa cumpli cu e exigencianan. E fundeshi tambe a wordo evalua for di e momento di preparacion te na final. “Den e caso aki DOW no ta controla, pero si ta presente. E evaluador independiente MOT Macdonald ta haci tur e auditnan pa garantisa cu tur cos ta na ordo,” e director di DOW a expresa.

DOW no tin ningun preocupacion pa cu e brug su siguridad, Croes a bisa. E hecho cu tin frustro aki aya ta depende di e tipo di verf y e plan di mantencion cu tin cu lo mester percura pa e frusto tuma luga. . Y esaki ta algo cu e contratista mester entrega na e autoridad concerni pa por bisa cu el a cumpli cu e contracto. E mantenemento no ta afecta e brug riba su mes. Ademas, pa por a habri e brug mester a haya aprobacion di MOT Macdonald. E ultimo aki ta un compania di renombre mundial cu ta controla tur proyectonan di PPP pa e banconan.

Tambe el a papia riba e duda of preocupacionnan expresa cu e area eybou ta haci cu e brug lo no ta uno stabiel. Durante e construccion di e brug, Croes a splica, tabatin dos elemento cu mester a tuma luga. Pa loke ta e parti constructivo a haci tur e testnan necesario pa mira te unda ta yega na piedra duro y a base di esaki a delinea un plan pa carga e fundeshi, a yen’e cu beton y a pone pianan cu ta sostene e brug. Tur esaki a wordo haci door di ODINSA bou di supervision di MOT Macdonald. E di dos elemento ta e parti ambiental. A traha cu un team grandi riba e punto aki cu a concentra riba medidanan di precaucion y den esaki a traha cu ALTERA, cu ta e consultancy di Hoge School Wageningen. ODINSA a envolvi Aruba Sustainable Foundation cu a haci diferente estudio pa despues conhuntamente traha un plan di splicacion pa e riesgonan ta minimal na momento di construccion riba e lagoen. ALTERA tabata na Aruba fin di nomber pa mira si tur cos a bay segun e plan, “y cu hopi placer mi tin cu bisa cu su rapport tabata positivo, cu tur cos a bay segun plan y cu e restauracion cu mester a wordo haci den e parti di Franse Pas, unda cu a coba, a duna fruto di fluho di awa y hasta pisca, mientras cu mangrove a cuminsa crece bek rond di dje.”