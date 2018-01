Marlon Sneek a mustra cu Den menos di dos luna Minister Otmar Oduber a bin Parlamento pidi placa

Parlamento a trata diamars mainta un reunion pidi pa Minister Otmar Oduber, cu tabata regarda un carta di 500 punto riba e proyecto di Green Corridor.

Lider di fraccion di AVP, sr. Marlon Sneek a mustra cu realmente tabata un sorpresa cu e Minister a yama Parlamento hunto pa atende un asunto cu ta regarda su responsabilidad awor y el a mustra bon cla cu e fraccion nobo di coalicion, no a compronde kico e Minister tabata haci cu e maniobra aki.

Marlon Sneek a sigui mustra cu notabel di henter e reunion aki, t’e hecho cu Minister Oduber realmente ta actuando como Prome Minister di e pais, y no esun interino despues di Evelyn Wever Croes y ta haci loke e kier haci, ora cu e kier y ora cu e dicidi.

“Aki tin cu para keto un rato riba e hecho cu den un periodo di menos di dos luna, Minister Otmar Oduber a bin Parlamento na dos ocasion pa busca placa, pa busca fondo pa su ministerio.

El a haci esaki na luna di december caba caminda el a pidi 6 miyon pa reparacion y reconstruccion di Bestuurskantoor, loke no tabatin urgencia p’esaki sigur mirando henter e proceso cu tin cu tuma lugar ora cu ta trata di un edificio cu a wordo pasa pa Monumentenfonds, pero awor un biaha mas ta bin Parlamento pa haya mandato pa bay atende c’un proyecto si acaso mester bay saca placa den futuro.

Ningun momento Minister Otmar Oduber por a splica of hustifica di con e maniobra aki pa mas placa, mientras cu tin henter un proceso stipula con esaki tin cu tuma lugar, exagerando riba cosnan cu lo por ta malo den e proyecto.

Dos ocasion, ningun otro Minister di e Gobierno di coalicion aki no a haci esaki, y mientras cu ainda no tin presupuesto aproba, Minister Oduber ta hisa su mes riba tur hende den un Gobierno caminda e ta mustra bon cla cu sin su partido POR, no tin Gabinete Evelyn Wever Croes,” Parlamentario Marlon Sneek a declara.