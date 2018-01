Melvin Tromp di AVP: Premier Wever-Croes ta expresa incapacidad di maneha finansas publico riba 3 januari 2018

Den un entrevista realisa riba 3 januari 2018 e premier di Aruba a laga sa di un biahe cu lo ta tumando luga pa Hulanda relaciona cu situacion financiero. Segun e premier cifranan di 2018 lo no ta realistico y no lo cumpli cu normanan di CAFT. E la subraya cu no por tuma decision su so y lo mester di ayudo di Hulanda.

Remarcabel ta cu e expresion di e premier ta uno basta manipulativo y hipocrita.

Manipulativo den e sentido cu ta gobierno di MEP/POR/RED ta hibando e rienda di finansa di Aruba nificando cu e maneho hiba door di nan gobierno mester resulta den cumplimento cu normanan di CAFT y no Hulanda! Ta netamente e persona aki ta e prome pa grita cu autonomia financiero ta algo sagrado di Aruba pa awor kier hisa saya pa Hulanda supuestamente dicidi?! Si bo ta pretende di tin e miho personanan den bo Gabinete, anto e ora ey cuminsa na presenta bo maneho, stipula cuadranan…. kico bo ta warda pa cuminsa traha y goberna?

Ta como si fuera ainda e premier ta den oposicion pasobra te dia di awe no a goberna sino a percura pa persigui otronan djis pasobra nan no a apoy’

e. Mientras ta persigui e la percura pa yena aparato gubernamental of miho bisa crea peso riba lomba di pueblo door di activa full un radio stacion bou gastonan di pueblo, personanan sin educacion y algun ex criminal riba payroll. Tur e decisionnan aki a pone cu matematicamente e lo no por cumpli cu cuadro financiero di gobierno door di su propio iresponsabilidad. Ainda falta mas!

Sin miedo, cu dictadura y hopi ‘stiekem’ premier Wever-Croes tin un rol mas di ta e ‘ontslagvrouw’ en bes di ta un ‘staatsvrouw’ cu berdaderamente ta goberna pa un pueblo completo sin cu ta haci distincion. Pero e movecionnan di e gobierno aki lo bai costanan caro ya cu esunnan cu a wordo kita lo gana nan caso y e gobierno aki un biaha mas lo carga e titulo di persiguido.

Ta di lamenta cu Gabinete Wever-Croes ta triunfa door di kita hende pero na mesun momento ta mustra su incompetencia y falta di capacidad pa maneha finansa publico.