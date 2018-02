Melvin Tromp vocero di AVP: Miembronan nombra ilegal pa Minister ta confirma regreso di friends & family

No tin respet pa decision cu Corte di Husticia ta tuma y esaki a keda demostra ora cu decision di Hues den e caso di Hunta di Directiva di Fundacion Lotto pa Deporte, a haya razon den su caso contra di Gobierno.

Vocero di fraccion di AVP, sr Melvin Tromp a mustra cu for di momento cu e decision di Hues a bira conoci, por a ripara cu tanto Minister como otro miembronan di e actual gobierno, a cuminsa dal saltonan raro ya cu nan no tabata di acuerdo cu e decision aki.

Sr Tromp a mustra cu ya caba Gobierno a pone un decision di Corte un banda pa loke ta carta di retiro entrega na e hunta di directiva di Lotto pa Deporte, ora cu a nombra un hunta di directiva nobo pero awor un biaha mas Corte ta declara e retironan aki, como nulo ya cu no tin base pa esaki wordo haci.

“Hues a prohibi gobierno, e Minister encarga, den e caso aki Minister encarga Dangui Oduber, cu su intencion pa nombra cinco persona pa representa gobierno den e fundacion di Lotto pa Deporte.

Den su decision Hues a mustra e Minister y gobierno bon cla, cu no por nombra ningun hende den e caso aki pero nos tur conoce e motibo cu e hendenan aki awe, ta sinti nan mes yama pa ofende te hasta Hues den e caso menciona.

Despues cu Hues a prohibi gobierno pa nombra miembronan nobo den e hunta di directiva, Minister y Gobierno a opta pa haci esaki tog, dia 10 di Januari despues cu a atende e caso di Corte dia 3 di Januari.

Esaki a wordo haci pa medio di un MB, esta un Minsteriele Beschikking, caminda e documento ta mustra cu e decision aki a wordo tuma pa ‘Minister belast met toerisme, volksgezondheid en sport.’

E Minister aki no sa cu e ta actuando den forma incorecto cu e MB aki, ya cu e MB aki e no por tuna su mes e titulo di Minister encarga cu turismo, salud publico y deporte, ya cu te awe ainda e gobierno aki no bin Parlamento pa por regla e LIM, esta e ‘Landsverordening en Instelling van Ministersschap,’ pa cambia esaki.

Na e momentonan aki nan tin cu keda uza loke ta vigente, esta e nombracion di e LIM cu a wordo aproba den Parlamento y cu no a wordo cambia mas, pues e MB tambe ta ilegal.

Riba dje nos por tuma nota a base di documentonan di e personanan cu e Minister a base di e MB ilegal aki a wordo nombra, por mira c’un biaha mas e proceso conoci di MEP, di “friends & family,” ta na vigor.

Tin un suegro di un Parlamentario di fraccion di MEP, un señora di un Minister di gabinete Wever Croes, un abogado kende tin derecho di forma parti di e proceso aki ya e lo bay cubri e parti huridico pa e directiva, tin tambe di esposo di ruman di e propio Minister Dangui Oduber.

POues henter e proceso aki ta simplemente busca un forma con e Minister y su gobierno, ta bay deshaci di e actual directiva di e fundacion, pa nan por nombra un biaha mas e grupo popular cerca partido MEP, esta e grupo di ‘friends & family.’

Den henter e proceso aki por ripara cu Minister Dangui no a busca conseho kico pa haci ya cu e por a bay cerca su propio tata pa haya conseho adecuado pa con e tin cu atende cu e asunto aki pero e forma con e Minister kier a draai henter e asunto aki, por saca e conclusion mesora, esta henter e proceso di bay over na ataca y critica hasta Hues pa su decision, e tin di haber cu hendenan cu nan tin cu bay cumpli cu nan, hendenan cu a sponsor campaña.

Nos a yega di bisa cu e hendenan aki ta tras di henter e campaña cu ta wordo hiba pa drenta den fundacion di Lotto pa Deporte, caminda un di nan a hasta bisa cu si e decision no ta na fabor di Gobierno, nan lo bay Parlamento pa bin c’un otro fundacion supuestamente di Lotto pa Deporte, instancia cu lo keda encarga cu mesun asunto aki,” Melvin Tromp a mustra.