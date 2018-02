Mensahe di MEP pa Richard Arends: “Ta bo partido AVP a crea deficitnan acumula di 2.2 biyon florin durante 2010-2017”

For di algun dia caba por constata cu tin dos Parlamentario di AVP, esta Richard Arends y Marlon Sneek, kendenan sin ningun tiki berguensa ta haciendo tur salto mortal pa sigui defende e mal-maneho financiero cu nan Gobierno a hiba durante e ultimo 8 añanan.

Segun un comunicado di prensa di MEP, cu Marlon Sneek ta papia y scirbi disparate ta di comprende ya cu e pober no tin ningun nocion di kico ta come y bebe di finansa publico.

Pero pa un consehero riba tereno di finansa y alabes ex-Ministro, esta Richard Arends, ta lansa tanto mentira pa defende su partido AVP, esey ta demostra e motibo pakico nos ta den e desaster financiero hamas bisto den historia di nos pais.

Cu tur e mentiranan expresa pa Richard Arends, e tiki credibilidad di e politico aki tambe a bay te na suela!

DEFICIT HISTORICO DI 9.8%

Den e ultimo conferencia di prensa di AVP, Richard Arends a trece padilanti cu un tono di orguyo cu el a copia di su lider Mike Eman, cu Gobierno di AVP a logra di reduci e deficit cu nan mes a crea, for di 9.4% te na 0.5% na 2017 y cu esaki ta un reduccion di casi 500 miyon florin.

Ki berguensa y ki ‘orguyo’ pa Richard Arends di admiti publicamente cu ta su partido mes a manda nos deficit te na mas di 9% cu ta un record mundial! Sinembargo, pa contra-aresta e prome mentira di Richard Arends, e deficit di mas halto cu a ser registra bao di Gabinete Eman tabata na 2012, esta di 9.8% cu ta 443.3 miyon florin (mira tabel adhunto).

Su di dos mentira ta cu e deficit na 2017 tabata 0.5%. Aki partido MEP ta cita e ultimo relato di CAFT pa un biaha mas contra-aresta e mentira flagrante aki di sr. Arends.

CAFT ta declara den su relato di 2 di februari 2018: “Segun expectativa ta sera aña 2017 cu un deficit financiero di 3.1%”. Pues, t’asina duro e cabes di Richard Arends ta cu e no ta comprende loke CAFT ta skirbi aki?

Y tampoco e no ta comprende ora cu CAFT (y no MEP!) ta declara cu “situacion financiero di Aruba ta preocupante?”.

MAS MENTIRA DI

RICHARD ARENDS

Y pa completa e racha di mentira di Richard Arends, e cifranan indica den e tabel ta mustra cu e reduccion di deficit no ta 500 miyon florin manera cu e ta pretende, pero esaki ta yega na solamente 313.3 miyon florin, esta aña 2017 compara cu 2012!

Pero locual cu ta mas bergonsoso ainda y cu Richard Arends no kier papia di dje ta cu tur e deficitnan acumula bao di Gabinete Eman desde 2010 te 2017 ta suma den total na 2.2 biyon florin!

Pues ta mas cu logico cu henter e suma biyonario aki a haci cu nos debe nacional tambe a crece den forma dramatico di 2.2 biyon na 2009 te 4.2 biyon na 2017, esta cu 2 biyon florin y esaki den apenas 8 aña di e Gobierno desastroso di AVP.

Awor Richard Arends ta comprende tambe dicon MEP ta para na un tasa di debe di 87% di GDP y sin conta acerca e debenan di PPP?

Cu e cifranan presenta aki tur e ponencianan mentiroso di Richard Arends a wordo desbarata y sinceramente partido MEP a spera cu un profesional hoben y supuesto experto riba tereno financiero lo por a bin cu cifranan veridico pa sostene su ponencianan, pero locual nos por mira ultimo tempo ta cu Richard Arends a pega cu e mesun malesa di su lider fracasa Mike Eman, caminda e tambe ta biba di lansa mentira y tira para.

Ta pesey mes MEP tey pa sigui desbarata tur su mentira y locuranan cu e ta papia y pone riba papel.