Mensahe di Pasco di Gobernador Bispo di Pasco: Esaki ta Pasco?

Dia 24 di december, Bispo di Pasco di Nacemento, Gobernador sr. Alfonso Boekhoudt a duna un bunita y profundo mensahe di Pasco na comunidad di Aruba via e canalnan di television local.

ESAKI TA PASCO?

Ora cu un aña ta casi termina y cu nos ta aserca e temporada di paz, amor y harmonia, nos ta bira contento cu nos por celebra Pasco. Pa hopi hende, e ta un tempo di regocido den e nacemento di Cristo Hesus. E ta nifica cu nos famia y nos amigonan, ta experencia con nos ta expresa nos compasion y stimacion.

Pa algun otronan, e t’e tempo cu nan ta bay iglesia, of ta celebra cu esnan cu ta den nan circulo interno, of cu ta di e mesun conviccion di bida.

Nos ta comparti regalo bou di kerstboom, ta dorna casnan cu luz, ta sirbi ham y ayaca na mesa, y ta brinda cu otro.

Nos ta uza nos mihor bisti p’e ocasion special aki y ta segura nos mes cu nos cas, nos auto y nos apariencia ta cla pa impresiona. Obviamente, nos mester mustra bon pa tur e potretnan y “selfies” cu nos ta post y comparti cu nos famia y amigonan. E ta un temporada pa ta alegre, pa ta feliz, pero tambe e epoca cu nos ta core rond desesperadamente en busca di mas regalo, consumiendo mas cuminda, y colgando mas luz. Ta parce manera cu esey a para bira parti di nos bon bida riba nos One Happy Island den e periodo aki.

Nos ta acelera nos autonan riba caminda grandi, sin cu nos ta logra baha velocidad di bida pa busca paz interno. En efecto, mi no ta sigur cuanto paz, amor y harmonia por wordo encontra den tur e stress y ansha cu ta reina en busca di deleite materialistico.

Pero, esaki ta Pasco?

Simplemente wak rond di bo y nabega den e noticianan riba Social Media, y lo parce cu consumo, ta guia nos sociedad, en bez di compasion. Nos ta alimenta nos curpa y nos ego, y ta briya cu nos pertenencianan nobo cu ta lombra; mientras cu loke ta duradero y eterno no ta comemento y bebemento, sino husticia, paz y gozo, pa tur hende.

PESEY NOS MESTER PUNTRA NOS MES:

Den tur e presion di bida y di trabou, e por t’asina cu nos a perde e berdadero espirito di Pasco? Di nos comunidad? Di cuida otro? Di compasion? Di fraternidad?

Nos por t’asina ocupa cu nos mes cu nos por neglisha criaturanan di 3 of di 5 aña cu ta sufri abuso?

Of un mama di 15 aña cu ta busca ayudo pa su tres yiunan? Of un hoben di 35 aña cu ta purba suicida su mes pa causa di depresion mental?

Nos t’asina ocupa pa alimenta nos necesidadnan egocentrico cu ta cumbini nos lubida pa atende un mama di 65 aña cu ta sufri di demencia?

Of ta lubida e welo di 75 aña cu ta decai solitario sin mira su nietonan pa mas di 2 aña?

Nos ta stima suficiente pa no solamente laga nos voz rezona, sino tambe pa para pa esnan vulnerabel y sin voz den nos comunidad y pa nos ecologia?

Nos ta compadese y empatisa cu esnan cu lo lanta Pasco mainta sin kerstboom, sin regalo, sin awa, sin coriente, sin trabou of sin amor?

Con mester celebra Pasco si tur esaki ta sosode riba nos isla?

E preguntanan aki ta pone nos realiza cu nos ta biba den un realidad inconveniente cu ta pone nos sinti un tiki incomodo. Pero e intencion tras di haci mencion di nan, ta pa pone nos para keto un rato y refleha, aunke siera p’e momento aki.

E ex-Presidente Mericano John F Kennedy a bis’e cu e siguiente palabranan: “Conformismo t’e enemigo di crecemento y e t’e carcelero di libertad”. Si nos conforma cu esaki ta nos realidad y cu nos no por cambi’e, nos lo no por crece como sociedad y nos lo no por ta liber.

Si di berdad nos kier demostra stimacion, cuido y compasion den nos comunidad pa tur ser viviente, ser humano, animal y tur nos naturaleza, e ora nos mester atende y resolve e realidadnan inconveniente aki.

Asina nos por elimina tur loke ta mustra di ta desconecta y cu ta stroba tur balornan social y e espirito moral di nos sociedad di Aruba, cu mester reina.

SOCIEDAD DESCONECTA

E falta di cuido cu stimacion, di compasion y di fraternidad, den e berdadero espirito di Pasco, no ta algo cu a bay perdi di un dia pa otro. E tin su raiznan historico den e desaroyo y evolucion di nos pais cu ta relativamente hoben.

Pero loke ta mas importante ta cu e ehempelnan menciona di bida real, cu tin di haber cu abuso, negligencia, adiccion y decaida di nos comunidad, ta solamente simptomanan y señal di con profundo nos ta desconecta di loke nos kier para pe.

Pa mas di mitar siglo, Aruba ta bou di e efecto cada biaha mas grandi di ta desconecta (no solamente di nos balornan sino tambe) di nos ecologia, desconecta di nos recursonan natural, di nos flora y fauna indigeno, tanto riba tera como den laman.

Nos ta gastando y degradando nos naturaleza riba un escala creciente. Nos ta uza mas recursonan cu no ta renovabel y ta produci mas desperdicio tur aña.

Aunke nos ta solamente un isla chikito, nos ta consumi por lo menos 1.4 biaha mas tanto di su capacidad. Esaki ta nifica, cu actualmente nos ta uza por lo menos 40% mas recurso natural di loke e isla por produci y regenera.

Bayendo pa riba 2 miyon bishitante pa aña riba nos isla ta pone cu e presion lo solamente sigui crece, no solamente pa nos ecologia, sino tambe pa nos sociedad.

Tambe den nos sociedad nos ta mira cu structuralmente e comunidad ta desconecta; mescos cu na otro partinan di mundo, nos ta wak cu individualismo y egocentrismo ta prevalece pa gran parti ariba nos isla.

Como un sociedad diverso y multicultural, semper nos tabata orguyoso di nos union y harmonia como un pueblo consistiendo di hendenan di diferente estilo y creencia di bida.

Sinembargo, mescos cu nos consumo exagera di nos ecologia y recursonan natural ta pone cu nos ta crece mas y mas desconecta di nan, asina tambe nos ta mustra di ta desconecta di nos recursonan humano, nos hendenan, y di nos recursonan cultural.

E aspiracion pa igualdad y pa loke ta husto y pa derechonan igual pa tur ta perdura, mientras cu nos pais relativamente hoben ta sigui crece, birando cada biaha mas compleho, diverso y dinamico.

E desbalance social ta cada biaha mas desconecta di nos bida diario dor di nos crecemento basa riba nos patronchi di consumo, cu ta suprimi e bienestar di nos sociedad. E resultado di esaki ta cu esnan cu ta “otro”, esnan “diferente”, esnan cu no ta comparti nos conviccion di bida, nos custumber cultural of nos nivel social, ta wordo desapodera, marginalisa, descuida y tin biaha hasta lubida.

Mientras cu nos sa cu den un sociedad di “exclusion” loke ta reina ta “dividi y conkista”. Un sociedad asina ta exclui su propio potencial y proposito.

Sinembargo, tin forza den diversidad si nos siña respeta, cultiva y balora e abilidadnan y talentonan di esnan “diferente”. Den historia di humanidad, nunca tabatin un nacion cu a desaroya sosteniblemente sin cu su pueblo a demostra cuido, compasion y fraternidad.

Awor, mientras cu nos ta celebra Pasco, n’e momento importante aki den tempo, nos mester avanza hunto y enfrenta nos desafionan trahando den colaboracion.

Un sociedad sostenibel ta un sociedad inclusivo. Uno cu ta respeta e diferencianan cu ta existi, y ta comparti su rikeza, y ta para hunto no obstante loke por t’e contratiempo.

Un sociedad sostenibel ta un cu ta funda riba confianza y ta fomenta transparencia, y perseverancia. Confianza y transparencia ta instrumental pa bon funcionamento di nos institushonnan principal, cu e.o. dirigi nan mes riba, conviccion spiritual (religion), famia, educacion, industria y gobierno. Y perseverancia ta necesario pasobra no ta tur cos ta logra den un bez.

E potencial di un sociedad no ta basa riba e grandura ni e pertenencia di su institucionnan individual, sino mas bien, riba e confianza colectivo y e capacidad pa transforma cu respet y flexibilidad.

E abilidad pa move di reacciona riba pasado pa inclinacion pa futuro, probablemente t’e condicion di mas importante pa realiza un sociedad sostenibel cu ta demostra cuido, compasion y fraternidad.

Pa mi esaki ta Pasco!

E PROPOSITO

Un biaha e Dalai Lama a wordo puntra kico ta loke a sorprend’e mas di humanidad. Despues di reflexiona profundamente, e Dalai Lama a responde: “Cu hende ta sacrifica su salud pa placa. Despues e ta sacrifica placa pa recupera su salud. Y despues e ta asina temerozo pa futuro cu e no ta disfruta di e presente; consecuentemente e no ta biba ni den e presente ni den e futuro; e ta biba como si fuera cu e nunca ta bay muri, pero despues ta muri sin cu nunca ela biba di berdad.”

Pueblo di Aruba, loke ta nos pasado y loke por ta nos futuro, ta chikito compara cu loke ta den cada un di nos; na nos alcance. Aunke nos biaha rond mundo en buskeda di contesta pa loke nos falta, nos lo descubri cu e raiz autentico di e solucionnan pa nos por ‘ta y bira esun cu nos mester ta’ ta den nos ser Arubiano; humilde, amabel, compadeciente di curazon.

Pa nos por extende un man di cuido y di compasion, nos mester wak den nos propio alma. Nos mester duna espacio na nos ser spiritual y fortifica nos ser humano cu e balor y normanan necesario.

Nos lo no resolve nos problemanan simplemente dor di institui ley y regulacionnan nobo. Al fin, e raiz di nos problemanan, y di e solucionnan, ta riba e nivel di e individuo; ta depende di su compas moral y con e ta interpreta pa ta un bon Arubiano.

Si nos tin falta di moralidad y ta carece di nos balornan fundamental, ningun ley lo funciona adecuadamente: ni pa nos mes, ni pa nos medio-ambiente. Pasobra tanten cu hende ta duna prioridad na ego y na poder, e ora inhusticia, desigualdad y decaida di nos comunidad lo continua.

Y esey ta guia na un crisis moral y na falta di etica social, cu ta afecta nos famianan, nos hubentud, y henter nos comunidad, lagando nos manera un barco sin compas.

Pero nos por cambia esey (!), pasobra nos tur tin un proposito den bida. No un proposito como un causa, sino como un escogencia consciente basa riba nos balornan; p’asina logra haci un diferencia den nos comunidad.

Nos mester reconoce cu nos tur tin talento pa yuda nos prohimo. Pa nos por t’ey pa nos rumannan, y pa yuda esnan vulnerabel y sin un voz den nos sociedad. Pa nos por cuida y duna cuido na esnan hoben, na esnan cu a desvia, y na nos grandinan.

Nos mester surpasa nos propio ego y duna prioridad n’e necesidadnan di nos sociedad y di nos futuro generacion. Nos proposito no ta wordo determina dor di destino, sino dor di conviccion y di direccion. Ora nos combina sentido comunitario cu compromiso, nos ta yega na e cumplimento di nos proposito, caminda cu nos bienestar colectivo ta wordo teni mas halto cu e bienestar selectivo.

Nos no ta wordo mara dor di nos pasado, cada un di nos ta un lider, un mayordomo di nos futuro, den amor, paz y felicidad conhunto. Nos tin e yabi den nos, den nos man!

Pa mi esaki ta Pasco!

Pueblo di Aruba, mi a comparti algun di mi pensamentonan personal y mi reflexion di loke ta nifica Pasco p’e bienestar di nos sociedad. Durante e temporada aki ta importante pa nos tur wak nos mes den spiel, pa refleha ariba unda nos ta como un pueblo pa dicidi kico mester bay otro.

E celebracion di Pasco ta representa luz cu ta briya den lugar scur, pero cu na mes momento t’e simbolo di un bida nobo, di un comienzo nobo y di oportunidadnan nobo.

Mi ta aprecia masha hopi mes cu na Aruba tambe tin hende cu ta cuminsa cu accionnan nobo y positivo y sa di persisti den haci loke ta bon y corecto. Mi ta pensa ariba p.e. tur e fundacionnan, asociacionnan boluntario y di deporte, di scouting, di cultura y pa otro metanan noble. Asina nos por ripara cu tin un coriente nobo di esnan cu ta haci hopi esfuerzo pa proteha nos naturaleza, nos flora y nos fauna. Pero e aña aki nos a wak hopi esfuerzo tambe pa yuda esnan den necesidad, cu ta pafo di nos propio frontera.

Pesey laga nos haci uso di e energia positivo aki pa trece e cambio necesario den nos sociedad. En bez di pone e enfasis solamente riba compra di un kerstboom, kisas nos mester busca forma pa planta un mata, sembra simiya di cuido, di compasion y fraternidad. Mi ta sigur cu e ora nos lo cosecha tur hunto; un sociedad mucho mas sostenibel y husto. Laga nos demostra cu nos a ricibi e señal cu na Aruba e prioridadnan mester cambia pa renova nos pais for di paden, for di su principio y balornan.

Mi ta desea boso tur un Bon y Feliz Pasco. Cu Dios Todopoderoso bendiciona boso y boso famia cu salud, felicidad y trankilidad. Y cu E por yena boso espirito cu proposito pa fomenta amor incondicional pa tur cu ta