MEP acusando AVP di otro crisis mas: Eman a bira lomba pa su votadonan pa bay Parlamento di Europa

Den ultimo dianan por a tuma nota di varios comunicado di prensa di AVP den cual ta papia di e biahe di Mike Eman pa Hulanda. Ta importante pa enfastisa cu Mike Eman no tin autorización pa papia den nomber di Aruba! Mike Eman, manera ta custumber, ta purbando di daña nomber di Gobierno di Aruba, pero a dal su dede pasobra e ta hayando hopi critica na Hulanda. Esaki ta wordo bisa den un declaración ricibi for di di MEP den Parlamento.Nan ta bisa cu un di e criticanan cu politiconan Hulandes a expresa na dje ta con e por a laga gobernacion atras sin traspaso drechi na e Gobierno nobo. Ta con e por a hinca 300 hende den gobierno den su ultimo dianan. Ta dicon e no a haci caso na e ponencianan di Venezuela ya desde 2016, di contrabanda cu awor a hinca henter Reino den problema.

Esaki ta algo cu politiconan Hulandes no ta compronde, y tur a puntr’e den su cara. Naturalmente Eman no tabata tin contesta pa nan.

Pero locual cu mas a hala atencion ta e anuncio di Mike Eman cu e no kier bay Parlamento di Aruba. El’a dicidi cu e kier bay Parlamento di Europa! Pa esey e mester bay biba na Hulanda y definitivamente bira lomba pa su votadornan aki na Aruba.

Votadornan di dje na Aruba ta puntra dicon e no tabata honesto cu nan prome cu eleccion? Lo nan no a benta nan voto afo di e forma ey. Un acto cu hopi den seno di AVP ta considera un acto di cobardia, cu Mike Eman cu a wordo eligi pa representa su 8 mil y pico votador den Parlamento, a bira lomba pa nan, pa bay Europa.