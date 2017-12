MEP: Mike Eman a ‘fix’ Desiree Croes un posicion na Arubahuis

Diamars Desiree Croes politico di AVP a entama un caso contra gobierno pa exigi su puesto di director di Arubahuis y pa exigi pago di salario astronomico, mas cu minister mes!

Esaki ta un exigencia straño, mirando cu desde semper e posicion aki ta uno politico, den e sentido cu e gobierno na mando ta apunta su minister plenipotenciario na Hulanda y e director di Arubahuis, cu alabes ta reemplasa e minister plenipotenciario ora esaki no tey.

Ta mas cu logico cu den un posicion clave asina e gobierno ta nombra su hendenan temporalmente pa duracion di gobierno.

Pero awor ta resulta cu Mike Eman a bolbe kibra tur sorto di regla y a fix pa Desiree Croes bira director y awor esaki no kier laga e posicion aki bay. Desiree Croes ta politico activo di AVP y hamas por funciona bou di Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril.

Minister Guillfred Besaril hamas por confia un hende manera Desiree Croes como su reemplasante.

Simplemente pa e hecho di no tin confiansa den dje, esaki ta un relacion di trabou cu hamas por funciona.

Ta bin aserca cu tempo cu Desiree Croes tabata director di Arubahuis den pasado, tempo cu Edwin Abath tabata Minister plenipotenciario, Desiree tabata den pelea constante cu Edwin Abath. Desiree tabata instiga tur personal di Arubahuis contra Edwin Abath. A bay asina leew cu Desiree a bay gaña cerca Mike Eman yen di cos contra Edwin Abath. Anto esey tabata di su mesun gobierno di AVP! Ta kico Desiree lo bay haci awor cu ta su enemigo politico Minister Besaril?

Locual ta mas serio ta con tur hende ta corda cu Desiree tabata pleita cu studiantenan. Con el a traha fake account y tabata lastra studiantenan na Hulanda, cu no tabata pensa mescos cun’e, of cu tabata reclama cosnan cu no tabata bay bon na Arubahuis. Desiree tabata den pelea constante cu tur hende.

Awor e ta den Corte pa exigi un funcion cu segun e riba papel e tin derecho riba dje, pero cu ni legalmente y sigur no moralmente e tin derecho riba dje. Esaki ta otro ehempel mas di Mike Eman su sinberguenseria di “fix” tur su hendenan pa gana schat di placa. Mike Eman a “fix” Candelaria director den gobierno, y mescos e ta “fix” Desiree director den Arubahuis. Gobierno di Mike Eman y AVP a causa hopi daño na Aruba, y ta awor numa nos ta cuminsa mira ta cuanto daño nan a causa.