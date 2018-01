MEP ta recorda e fecha natalicio di nos Libertador : Betico Croes a drama su sanger, sodor y lagrima pa realisa e libertad di nos pueblo

Si e ta na bida awe, diahuebs awor nos lider inmortal y fundador di nos partido, Gilberto François ‘Betico’ Croes lo a cumpli 80 aña. Lamentablemente un accidente tragico 31 aña pasa a corta bida di e estadista di mas grandi cu nos pais a yega di conoce.

Betico como maestro di scol

Betico a nace dia 25 di januari 1938. Despues di a termina su estudio como maestro di scol (Hoofdakte) na Hulanda, el a bay duna les na St. Jozefschool. Betico no solamente tabata conoci como un bon maestro, pero e tabata yuda masha hopi ariba tereno social. Despues cu el a logra obtene su L.O. Spaans y L.O. Handelskennis, el a bay duna les na St. Antonius college y asina a bay yuda directamente den formacion di e hubentud di Aruba. Den su pueblo tur hende tabata conoce como Meneer Betico, pasobra el a siña su alumnonan e disciplina berdadero cu un Arubiano mester tin pa progreso den bida.

Betico como politico

Desde hoben caba Betico tabata tin deseo pa sirbi su pueblo como politico. Despues cu el a fungi como diputado pa algun aña, el a haya e inspiracion pa funda su propio partido social democrata, Movimiento Electoral di Pueblo MEP dia 9 di februari1971. E partido aki a bira tambe e vehiculo principal den su lucha pa logra libertad di nos pueblo. Betico a demostra di tabata bon prepara y apesar di su edad hoben, e tabata tin e amplio conocemento di e constelacion politico di Aruba y di otro paisnan di mundo. Desde principio di su carera politico Betico Croes tabata kier a trece un cambio radical pa loke ta e structura estatal di Antiyanan Hulandes, caminda e tabata boga pa Aruba haya un status autonomo dentro di Reino Hulandes, esta Status Aparte. Pero pa por logra esey Betico tabata di pensamento cu mester trece primeramente union den e pueblo Arubano, ya cu e tempo aya tabata tin hopi division y segregacion bao di e pueblo aki.

E lucha di Betico

E prome paso firme pa logra e union di e pueblo Arubano tabata introduccion di nos simbolonan di union y libertad, esta nos himno y bandera na maart 1976. Tambe Betico a percura pa Aruba haya su propio ortografia etimologico di Papiamento den e mesun aña ey. Sin duda cu e simbolonan aki a contribui na trece union den nos pueblo, cual tabata esencial den e lucha cu Betico a hiba pa logra e Status Aparte tan anhela. Pero e vision di Betico a bay mas aya ora cu pa prome biaha den Reino Hulandes el a percura pa un Referendum consultativo ser organisa dia 25 maart 1977 y caminda 82% di e pueblo a vota pa un Aruba fuera di e constelacion Antiyano. Esaki a forma e base fuerte pa Aruba reclama su derecho di autodeterminacion. Sinembargo tabata e accionnan durante Augustus Scur na 1977 cu a pone Hulanda bao presion pa scucha kico berdaderamente tabata biba bao di pueblo Arubano.

Logro di Status Aparte

Despues di e Conferencia di Mesa Rondo na maart di 1983 caminda Aruba a logra su derecho di autodeterminacion, finalmente entrante promer di januari 1986 nos a conoce nos Status Aparte. Aruba a bira un pais autonomo den Reino Hulandes cu su propio Constitucion, Gobernador, Gobierno, Parlamento, Banco Central, moneda etc. Esakinan ta logronan historico cu a haci cu Betico a haya e titulo indiscutibel di Arkitecto, Constructor y Realisador di nos Status Aparte. Lamentablemente Betico Croes no por a mira ni un seconde di su logro cu tanto el a lucha p’e ya cu algun ora prome cu cambio di aña y na entrada di Status Aparte el a accidenta, a bay den coma y esaki a dura te na su fayecimento dia 26 di november 1986.

Pueblo mester keda semper agradecido pa tur loke Betico Croes a haci pa duna nos pais su libertad. Laga nos tur riba su fecha natalicio diahuebs awor hisa nos bandera cu orguyo, canta nos himno cu henter nos curason y demostra na henter mundo cu como un pais chikito nos tambe tin nos Libertador, Betico Croes kende a duna su bida pa logra e libertad di e pueblo aki.

Alabes partido MEP ta invita henter pueblo pa un koffiemorgen diahuebs awor for di 10’or AM pa 2’or PM na Cede di MEP na Santa Cruz. Prome cu esey lo tin un Santo Sacrificio di misa pa 9’or AM na misa di Santa Cruz. Feliz dia di Betico.