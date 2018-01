Mercado Santa Rosa riba Dia di Betico a kibra tur record

Manera semper Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa su mercadonan ta keda bon bishita. Berda ta un mas cu otro pero semper ricbiendo e sosten di pueblo di Aruba den gran mayoria.

Nos Mercadonan Santa Rosa ta caminda cu cierto productonan ta den nos mercado so elo por ta obtenibel. Esaki ta un motibo pa menciona di e otronan cu tin pa menciona. Pesey nos Mercado Santa Rosa ta unico y difernte cada biaha cubo bishite. Mas ainda ora cu tin productonan fresco for di cunuco nos bishitantenan ta yega di tur skina.

Diahuebs riba Dia di Betico esaki no tabata ebsepcion. Nos Mercado Santa Rosa a cuminsa for di 8’or di mainta y a continua te cu 1’or di atardi. E biagha aki nos a hacie diferente cu tur otro biaha caminda esaki a wordo organisa parti patras di edificio di Santa Rosa caminda nos tin tur e matanan frutales planta. Esaki tambe a hasi e ambietnte mas ameno ainda mirando tin tin matanan di tamarijn grandi cu a yuda wanda e solo hopi y hasi esaki aun mas placentero pa cana y bishita e diferente tentnan cu tbata tin. Esaki tambe a hasi cu e bishitante tabata tin mas tempo pa por comunica cu e productor pa asina siña mas di e product cu eta ofrece

Tabata imprecionante pa mira e cantidad di bishitantennan cu for di mainta trempan a cuminsa yega for di tur skina di Aruba pa cumpra un of otro producto den nos mercado. Un multitud di hende cu tabata drenta y sali pa asina probecha di tur locual cu tabata tin. Otronan cu a bin cumpra algun productonan specifico y otronan cu a bin pa especialmente difruta di nos mercado. Asina nos Mercado Santa Rosa a keda aglomera di hende y dadomomento e tabata un yeno totaal. Personanan cu a sinta difruta di un bon plato crioyo durante di nos mercado. Otronan cu a sinta un pasa un rato ameno y placentero difrutando di e ambiente unico di Mercado Santa Rosa

Minister di Sector Primario sr. Chris Romero tambe a bin hasi un bishita na nos mercado y mira con extitoso esaki tabata.Durante su recorido den e mercado por a combersa cu diferente di nos productornan local y aprecia kico tur nan tin pa ofrece.

Di parti di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa nos ta gradici tur pero tur esnan cu por a tuma un rato di nan tempo pa hasi nos un bishita durante nos mercado riba Dia di Betico y hasi esaki uno super exitoso. Danki na minister Chris Romero cu a pasa hasi nos un bishita y aprecia y convivi cu tur esnan cu tabata presente un momento asina agradabel.