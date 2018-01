Miembronan di AHATA contento cu informacion ricibi durante e tayer di impuesto

Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) a organisa un tayer di “Keeping up with Taxes” pa ehecutivonan di e departamentonan di Recurso Humano, Administracion, Operations y Financia di e miembronan di AHATA. Pricewaterhousecoopers (PwC) a presenta a tayer aki unda cu e participantenan a ricibi hopi informacion riba impuesto den turismo. E oradornan di PwC tabata Hans Ruiter, Tax Partner, Jourainne Wever, Manager Tax, Melina Rangel, Consulant Tax y Anushka Lew Jen Tai, Senior Tax Manager, kendenan a scucha diferente feedback riba impuesto.

Jim Hepple, Acting CEO of AHATA, a expresa cu nan gusta haci tipo di presentacion asina aki cada luna. E tayer aki tabata specificamente over di impuesto, kico ta pasando cu impuesto den industria hotelero. E partner PwC a yuda AHATA cu e tayer aki, pasobra nan tin hopi experticio den e area aki. “Nan a ofrece pa duna e presentacion aki pa nos” Bo por a mira con interesado nos miembronan tabata sigui e presentacionnan”, asina el a indica. Hopi miembro a participa y esaki tabata algo importante.

Despues di e presentacion AHATA su miembronan a bisa cu nan a haya e tayer hopi informativo y interesante. AHATA tabata contento pa esaki. Hopi hende no tabata sa di tur e cambionan cu ta tumando luga. Mas cu claro cu e gobierno nobo, mas cambio lo ta tumando luga. E miembronan mester sa kico tur tin riba mesa y kico tur ta discutiendo riba dje.

PwC a duna un tayer na e miembronan, unda cu nan a presenta varios desaroyo riba e tereno di impuesto. Anushka Lew Jen Tai, Senior Tax Manager a elabora cu nan a papia riba posibel reformanan fiscal cu por tuma luga pa motibo cu tin un gobierno nobo. Tambe a papia riba cambionan cu a tuma luga riba e tereno di impuesto door di e gobierno anterior. A papia a base di desaroyonan cu a tuma luga recientemente, no perse riba codifica riba ley of Parlamento pero door di casonan cu a tuma luga den corte cu tin di haber cu impuesto.

PwC a informa e miembronan di AHATA riba esakinan, pero tambe di nan experiencia cu nan tin diariamente.

E feedback cu PwC a ricibi for di e participantenan tabata hopi positivo. “E tema di impuesto semper no ta uno ‘amusing’. Hopi hende no ta haya e tema interesante kisas”, asina Anushka Lew Jen Tai a expresa. Pero den e caso aki, mayoria di e participantenan tabata interactivo unda cu a haci preguntanan. Pa PwC e tayer aki a bay bon.

Ricardo Vrolijk, Assistant Financial Controller, a haya cu e presentacion tabata uno hopi informativo, pasobra nan a haya un lezing locual tabata legalisacion anterior y loke ta bay bini. Tin varios punto den impuesto cu e miembronan mester tene consideracion cu nan, specialmente e parti di hotel. “Nos tin e parti di precario belasting, cu ta algo nobo y kico a haci cun’e”, asina Ricardo Vrolijk a elabora. E informacion cu e participantenan a ricibi di PwC tabata un guia na con nan mester prepara nan mes pa futuro. Pa basta aña Ricardo Vrolijk ta traha cu PwC y ta implementa varios sugerencia, pasobra nan tin experticio den e ramo di impuesto.

Marriott Vacation Club tabata presente na e tayer y Natasia Dragt, Human Resources Manager di e resort, a expresa cu e tayer tabata hopi interesante pa nan. Durante e tayer nan a ricibi hopi punto cu nan por uza. Tambe cosnan cu nan no tabata sa, nan por mira si esaki ta algo cu por implementa den nan trabou. Natasia Dragt a expresa cu pa nan implementa e puntonan aki, nan lo tuma mas contacto cu PwC pa asina haya puntonan mas directo riba cosnan specifico manera “expense taxes” nobo cu ta bay bin. Tambe tin e “Third party liability” di cual nan por “thight” esaki un tiki mas, pero tin algun otro cos cu nan ta bay atende cun’e.

Despues di e tayer e miembronan di AHATA a disfruta di e recepcion na Tierra del Sol, unda cu nan por a amplia nan “netwerk” cu otro. AHATA ta gradici PwC pa duna e tayer y e miembronan pa participa.