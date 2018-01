Miembronan di directiva di FLPD dispuesto pa traha cu Gobierno na bienestar di Aruba

Dialuna mainta a tuma luga tratamento di e caso sumario cu e 5 miembronan di supervision y Stichting Fundacion Lotto Pa Deporte (FLPD) a cuminsa contra Pais Aruba y Minister encarga cu Deporte pa no sigui cu e decision di reemplasa e Hunta di Supervision cu miembronan nobo, te ora cu tin un decision final den un caso di bodemprocedure cu a entrega.

Abogado di e demanantenan a cuestiona con apesar di e ordo maatregel di Corte cu no por nombra ningun persona te cu resultado di e caso aki, tin un decision di dia 10 di januari, mesun dia cu Corte a tuma e decision, di e personanan cu nan ta nombra.

Pero e no a keda eynan so, pasobra e orde maatregel no a stroba Gobierno pa pone presion riba FLPD telefonicamente y por escrito pa suministro di informacionnan relaciona cu nan trabou y hasta pregunta riba compensacion di e Abogadonan cu ta representa FLPD y e miembronan den e caso aki. Den prensa tambe ta papia malo di e directiva. Pero FLPD ta spera cu e situacion aki por wordo soluciona na un forma profesional. P’esey e miembronan di directiva y Hunta di Supervision no a reacciona riba ningun di e criticanan y acusacionnan.

Den un carta , e Abogadonan di e miembronan di directiva / hunta di supervision a bisa, a felicita e Minister nobo encarga cu Deporte y alabes a expresa e speransa pa cu na interes di Aruba por yega na un bon cooperacion y “bo por ta sigur cu e directiva y Hunta di Supervision di FLPD lo haci su maximo esfuerso pa esaki”. Y inclusive a pidi pa un reunion a corto plaso pa intercambia di pensamento y informacion riba funcionamento di FLPD y ki ta e maneho di e mandatario riba e tereno di deporte p’asina nan por coopera di un forma constructivo den esaki.” Pues a expresa, segun e Abogado, di ta dispuesto pa sinta y coopera cu e maneho. Hasta a pidi nan tiki tempo pa caba di recompila tur e informacionnan cu a wordo pidi. Y a agrega cu nan cuentanan ta wordo controla door di prestigioso oficina di Accounting.

Na mesun momento e Abogado a recorda e partidonan cu FLPD ta un stichting independiente. E Minister no ta responsabel of encarga cu e directiva di FLPD y tampoco supervision riba e directiva. E fundacion no ta depende financieramente tampoco di pais Aruba, solamente e tin e autoridad pa nombra of retira e miembronan. Pero cu esaki mester tuma luga segun e statuutnan di FLPD, teniendo na cuenta principionan di bon gobernacion.

A wordo papia di cambionan cu a wordo haci, pa e miembronan por haci nan trabou den un forma independiente y critico. E cambionan aki, a wordo enfatisa, no ta algo di ultimo ora pero cu a bin ta trahando riba dje desde 2010.

Nan ta bisa cu e retiro di e actual miembronan ta ilegal pasobra no tin un motibo funda; e ta contra di razonabilidad; no a usa e formula di “hoor en wederhoor”; y en pugna cu e principionan general di bon maneho.