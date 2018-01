Miembronan di Hunta Supervision di Fundacion Lotto pa Deporte a haya nan retiro per direct

Maske nan tur sa cu e lo bin, pero tog e participacion cu nan a haya diaranson ultimo, toch a bin como sorpresa.

Esnan cu a haya nan carta di retiro per direct diaranson atardi, ora algun bode di Minister tabata busca e miembronan di Hunta, ta e.o. Benvinda de Sousa (vice Presidente Raad van Toezicht di Lotto pa Deporte), Faneyte, Kamperveen, Elias Kock, Silvio Janga, Presidente y tambe Di Stefano Wernet, kende ainda Gobierno ta considera miembro di e Hunta, pero despues di a dicidi di saca maneho di placa di Lotto pa yuda Deporte, Di Stefano Wernet no ta forma parti mas di dicho Hunta, pero ta Director di Fundacion Lotto pa Deporte. Como tal, peticion di su retiro no ta valido mas.

E carta cu a wordo manda pa tur e miembronan di Raad van Toezicht ta bisa cu nan ta wordo retira di inmediato.

E miembronan ta evaluando e procedura pa mira si ta tuma paso y ki paso lo tuma. Ta papia di continuidad di e trabou y den casonan asina, segun De Sousa, bo no ta deshaci di e Raad van Toezicht completo.

Den combersacion cu de Sousa el a splica cu for di 2012 a bin ta trahando pa cambia e Statuutnan anticua di e fundacion, ya cu tabatin un directiva cu tabata maneha Lotto pa Deporte.

E directiva tabata wordo nombra ora cu un Gobierno nobo sinta y ta bay cu nan. Pa cumpli cu normanan internacional di transparencia y bon gobernacion, a traha riba cambio di Statuut cu a keda cla na juli y cu a keda aproba door di e directiva di Lotto pa Deporte. E cambionan a wordo traha door di un team di experto pa yega na un statuut cu ta cumpli cu normanan internacional.

Pues bo tin Raad van Toezicht, cu ta un organo cu ta supervisa maneho di e Fundacion. E maneho di Fundacion ta den man di un directiva cu ta e director.

Pa garantisa continuidad di maneho di Lotto pa Deporte, e directiva anterior a vota pa nombra Di Stefano Wernet como director di e Fundacion Lotto pa Deporte. Y e otronan a bira miembro di Raad van Toezicht.

Mirando e carta, e ta kere cu e funcionarionan nobo no ta compronde con e situacion ta hinca den otro y e varios peticion pa sinta na mesa, no ta hayando contesta.

Lotto pa deporte a manda tur cuenta anual cla y plan di maneho pa e Minister concerni.

E argumentacion cu a ser usa pa retira e miembronan di Hunta di Supervision ta: 1. Cambio di Gobierno; 2. Bon continuidad di Lotto di Deporte.

No ta exclui cu lo bin caso den Corte.