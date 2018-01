Miembronan nobo di directiva di KvK ta sostene metanan di KvK pa 2018 – KvK lo crea un Whitepaper pa atende tur aspecto cu ta importante pa soluciona

Nos ta cuminsando un aña nobo y Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) ta continua cu su empeño y contribui na engrandece comercio y e sector economico di Aruba.

Aña 2018 lo bin cu hopi reto y oportunidadnan nobo y KvK ta prepara pa saca lo maximo pa bienestar di comercio.

KvK tampoco a para keto y ta den pleno implementacion di un sistema di registro nobo cu lo bay facilita e trabou y di e forma aki por bay brinda mihor servicio na su clientenan. Esaki ta forma parti di e metanan di KvK pa 2018.

DIRECTIVA NOBO

Recientemente a eligi algun miembro nobo pa directiva di KvK. Di e forma aki ta yama bon bini na sra. Wanda Broeksema, sra. Alexlindy Croes y sr. Satish Daryanani, kendenan sigur lo sa di brinda nan conocemento y experticio y duna respaldo n’e plan strategico di directiva di KvK.

Sr. Ernst J. E. Mohamed a keda re-eligi como Presidente di Directiva y sr. Kawish Misier como Vice-Presidente di Directiva.

WHITE PAPER

Un punto di e plan strategico di directiva di KvK ta consisti di crea un Whitepaper den cua ta trece aspectonan cu ta importante pa soluciona a corto plazo.

E documento final a wordo otorga na Gobernador di Aruba y tambe na Prome Minister di Aruba y asina brindando conseho cu lo yuda diferente sector comercial na Aruba.

E documento a ser compila a base di informacion cu frecuentemente ta yega na atencion di KvK di parti di e empresario.

Topiconan cu ta resalta den e documento aki ta dependencia di turismo, educacion y con esaki ta match cu sector laboral,

CITGO y su impacto, e influencia y oportunidadnan di e-commerce, con pa baha of evita gastonan halto ora di haci negoshi, rebiba caya principal, e importancia di un ROPv, agricultura, maneho di desperdicio y energia limpi di polucion.

E puntonan a wordo discuti y Prome Minister a indica di ta hopi contento cu e contribucion di parti di KvK pa yuda na un mihor situacion pa comerciantenan na Aruba.

E White Paper ta forma asina aki e punto di salida riba cua KvK ta considera ta aspectonan cu mester haya debido atencion mas liher cu ta posibel.

Di e forma aki kier logra crea y probecha di oportunidadnan comercial y elimina e red tape pa cuminsa y maneha un negoshi.

E White Paper lo wordo revisa cada tempo p’asina tene cuenta cu desaroyonan tumando lugar.

Pa cualkier pregunta y/of mas informacion, por tuma contacto cu KvK via e-mail na info@arubachamber.com of via telefoon 582-1120.