Mientras Corsou ta cerca di yega na acuerdo cu Venezuela: Premier Wever Croes ta duna impresion di no sa unda Venezuela ta keda

Un diferencia grandi por ser nota den e posicion di gobierno di Corsou y e actual gobierno di Aruba pa loke ta e situacion cu tin entre Venezuela y e dos paisnan aki, ex Minister di Husticia Arthur Dowers ta señala.

E parlamentario pa fraccion di AVP ta indica cu mientras cu gobierno di Corsou ta sigui move tur cu tin, ta sigui via canalnan diplomatico pa yega na un solucion di e situacion aki, por mira cu gabinete Wever Croes, principalmente Minister Presidente, ta sigui confirma cu nan no sa kico gobernacion di e pais ta nifica.

‘Aki nos tin cu nota cu mientras cu Premier Evelyne Wever Croes den fin di siman ta splica pueblo cu loke gobierno Venezolano a haci ta simplemente prolonga su decision di blokia tur conexion di e islanan di Aruba, Corsou y Bonaire, gobierno di Corsou a emiti un comunicado mustrando cu nan si ta trahando pa yega na un solucion.

Casi na mes momento cu Prome Minister di Aruba a informa pueblo cu practicamente e no sa of no ta capaz pa atende cu e asunto aki, gobierno di Corsou a emiti un comunicado informando cu nan ta spera di por normalisa trafico cu Venezuela.

Den e comunicado gobierno di Corsou ta mustra pueblo cu nan ta haciendo tur loke cu por y cu ta na nan alcance, pa yega na normalisacion di trafico entre e isla y Venezuela, mustrando cu nan ta trahando duro y constante riba un forma di cooperacion pa asina por alivia e situacion cu a surgi.

Esaki ta un contraste grandi cu loke ta tumando luga aworaki cu gabinete Wever Croes, cu ta sigui atende tur asunto social, tur asunto di persecucion politico, ta entrega plakkaat na granel, ta entrega premio di actividadnan cultural, pero no tin tempo pa sigui negocia cu autoridadnan Venezolano pa yega na un entendimento.

E impresion cu nos ta haya di Prome Minister Wever Croes, ta e impresion cu na e momentonan aki no sa unda Venezuela ta keda y no tin algo concreto pa bisa pueblo di e situacion cu a surgi na momento cu Presidente Nicolas Maduro a tuma e medidanan aki contra e islanan di Caribe Hulandes.

A lanta cantidad di comision pa atende asuntonan cu su gobierno mes mester a haci como gobierno, a crea cantidad di ‘management team’ pa por acomoda sostenedonan di partido den aparato gubernamental, a nombra un serie di coordinado caminda no tin espacio suficiente pa acomoda tur, pero pa atende e asunto serio cu a surgi cu Venezuela, ni gobierno mes por traha hunto como ekipo pa trata di atende y busca un solucion pa e asunto aki.

Mas ainda ora cu gabinete Wever Croes, ta conta cu presencia di Glenbert Croes como minister, kende durante di negociacionnan cu gabinete Mike Eman a hiba cu autoridadnan Venezolano, semper el a bisa cu su persona tambe a reuni cu tur e hendenan aki, hasta a wordo ricibi como heroe pa su lider Evelyne Wever Croes na aeropuerto.

Awe ni Premier Wever Croes y tampoco minister Glenbert no sa con pa yega Venezuela, no sa cu ken nan tin cu papia of reuni pa atende cu e asuntonan aki, mientras cu den e gobierno Venezolano, ainda tin mesun oficialnan di gobierno cu supuestamente Glenbert a reuni cu nan e tempo ey,” Parlamentario Arthur Dowers ta declara.