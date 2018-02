Mientras cu CAFT lo a ricibi esaki diabierna ultimo: Parlamento no a ricibi concepto di ‘Financieel Economisch Memorandum’ di Gobierno

Den periodo di formacion y despues di instalacion di gobierno di coalicion, tanto Prome Minister y otro miembronan di e gabinete actual, a pone enfasis riba transparencia y fortificacion di posicion Parlamento como organo legislativo.

Miembro di fraccion di AVP, Parlamentario Richard Arends, ta mustra cu e promesanan aki ya caba a wordo neglisha ora cu diabierna ultimo, por a nota den prensa cu Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura, a entrega un concepto di su plan financiero na e colegio di supervision financiero temporal, esta CAFT.

Sr Arends ta mustra cu na mes momento cu e mandatario a anuncia cu den curso di e dianan cu ta bin, lo e duna medionan di comunicacion mas informacion riba e asina yama Financieel-Economisch Memorandum (FEM) cu gobierno a entrega na CAFT.

Sinembargo ningun caminda e mandatario a menciona cu e lo bay Parlamento pa duna informacion riba e plan di maneho aki.

Sr Arends a declara cu aki claramente gobierno ta opta Parlamento afo, ya cu e prome organo cu mester haya e documento aki pa analisa y pone su mes na altura di dje, ta Parlamento.

Parlamento ta co-legislador y ta e prome pa trata presupuesto pa 2018.

CAFT na su turno ta un colegio di consulta na Gobierno y Parlamento pa loke ta trata finansas publico.

“Pues no por papia di transparencia, tampoco por papia di fortificacion di posicion di Parlamento si Gobierno di Aruba, a opta pa duna CAFT – un colegio di consulta cu no tin un rol den e proceso legislativo – prome cu Parlamento mes.

Parlamento ta e organo na cual e tin cu duna cuenta prome cu tur otro instancia.

Ta Parlamento ta e organo cu mester supervisa y controla maneho di gobierno,” ser Arends a declara.

“Gobierno tin di cumpli cu e norma stipula pa e ley di supervision financiero temporal, esta un surplus di 0.5% pa aña 2018.”

Mientras cu for di expresionnan den prensa, como tambe lenguahe di e mandatarionan ta papia cu gobierno tin cu bay mira con lo mester aumenta su entradanan pa asina por cumpli cu e normanan stipula pa logra deficit di presupuesto pa 2018, te ainda no tin claridad pa Parlamento con esaki lo tuma luga.

Gabinete Mike Eman II tambe mester a haci tur tipo di ehercicio pa asina cumpli cu e normanan cu a wordo stipula pa logra reduci e deficit riba presupuesto y a logra esaki sin cu mester a introduci un of otro medida riba lomba di pueblo.

No solamente a logra esaki cu presupuestonan di 2015, 2016 y 2017 pero tur esakinan despues a conta cu aprobacion di CAFT.

“Ta trata aki di un reduccion di casi 500 miyon florin den e ultimo 4 añanan.

Gobierno actual practicamente ta trahando den tur secreto riba presupuesto 2018 cu mester wordo entrega manera e extension palabra cu ta dia 23 di februari, pero te ainda no tin indicacion algun cu esaki lo wordo logra mirando cu e concepto di e plan financiero FEM a keda cla un dia despues di e fecha stipula.

“E yamado na bipartisanship pa diferente instancianan internacional, como tambe di Reino, ta wordo limita na momento di Parlamento no ta haya oportunidad di duna su aporte,” e la splica.

Parlamentario Richard Arends a mustra cu Parlamento no a ricibi niun documento oficial di loke gobierno ta haciendo, Minister no a bin Parlamento pa duna informacion riba e trabou cu ta wordo haci y gobierno a dicidi di duna CAFT e control riba finansa publico na luga di informa Parlamento cu ta e institucion cu mester haci e prome control.