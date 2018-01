Minister Besaril na ceremonia Dia di Betico na Gabinete di Aruba ‘Danki na su vision, nos tin e pais cu nos tin awe’

Personal di Gabinete di Minister Plenipotenciario y di ATA Europa a tene awe 24 di januari, na antesala di Dia di Betico, un ceremonia pa recorda e fecha natalicio di Sr. Gilberto Françoise “Betico” Croes, politico y estadista Arubiano. Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril y director di ATA Europa Tirso Tromp a pone un flor na e busto di Betico Croes.

Prome cu e acto aki sr. Besaril a tene un discurso den cual e mandatario a para keto riba e dia aki y e importancia di e persona Betico Croes pa historia di Aruba. ‘Pa mi ta un honor y privilegio pa hiba palabra pa prome biaha na un ocacion asina. Cu nos tin un Gabinete di Minister Plenipotenciario ta danki na e architecto cu a cuminsa cu e lucha pa Status Aparte den e decada 80. Nos ta para keto na e fecha natalicio di Betico Croes, pasobra ta danki na su vision nos tin e pais cu nos tin; nos tin e honor di yama nos mes Arubiano; nos tin nos propio bandera, nos propio himno, moneda, nos propio parlamento y gobierno.’

‘Y awe para boso dilanti tambe nos propio Gabinete di Aruba cu sigur ta orguyoso di e trabao cu ta wordo desemplea y cu sigur cu ayudo di bosonan lo haci esaki conoci tambe na di e pueblo di Aruba, pa asina nan tambe por ta orguyoso di e representacion cu cada un di nos ta duna nan na diferente manera, trahando hunto pa asina aki hiba e nomber di Aruba padilanti, manera tabata e vision di Betico Croes.’

Sr. Besaril a bisa tambe cu e dia di awe ta pone nos refleha cu nos ta un pais y un solo pueblo. Minister Besaril: ‘Un pueblo sin cultura; un pueblo cu no tin identidad, no ta un pueblo. Pesey nos ta stress riba e bandera, nos propio himno y tur e cosnan aki. Pasobra sin cultura y identidad e no ta un pueblo, sino un grupo di hende cu ta bin hunto. Nos no ta un grupo di hende cu ta bini hunto, pero nos ta un pueblo y nos ta yama nos mes orguyosamente Arubiano,’ asina Minister Guillfred Besaril a bisa.

E ceremonia cu a keda transmito live via di Facebook a termina cu cantamento di nos himno nacional ‘Aruba Dushi Tera’.