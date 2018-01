Minister Bikker: E siman aki decisionnan importante mester cay pa KPA

Minister di Husticia Andin Bikker dialuna mainta den e conferencia di prensa di Gobierno a reitera su pensamento cu pa dia prome di februari awo lo mester tin un claridad riba e posicion di mando na Cuerpo Policial di Aruba.

El a recorda cu algun siman atras, na inicio di aña, el a indica cu rond di 1 di Februari, lo e kier a tuma un decision pa wak si por yega na un palabracion cu e Alto Comisario actual cu mester desenboca den un Mando Policial nobo. Esaki tambe debi cu e actual Korpschef Dolfi Richardson tabata kier a bay riba un reto nobo, di un departamento cu mester wordo crea, pero cu e Gobierno anterior no a regla.

Ta for di 5 di september aña cu e tema aki a wordo atendi den Conseho di Minister di e Gobierno anterior, pero no a regla esaki ni pa e haya su presupuesto pa por funciona. No tabata tin ningun instellingsbesluit cu a wordo formalisa, no a bay ningun dienst pa conseho etc.” Mirando e deseo di e Korpschef, e mester a cuminsa pensa pa bini cu un Mando Policial nobo, pa crea alabes un comienso nobo y trata di motiva e miembronan pa sigui haci nan bon trabou.

Pa loke e reto nobo cu Richardson kier bay concentra riba dje, e mandatario a splica cu mester cuminsa cu e proceso completamente di nobo, manda e informe pa departamentonan concerni duna conseho pa despues Ministerraad haya esaki pa wordo evalua.

E mandatario a ripiti cu e kier pa dia prome di februari cumpli cu su meta, pues e siman aki decisionnan crucial mester tuma luga. Gobierno ta spera cu por yega na un palabracion cu e actual Korpschef pa e bay e reto nobo, pero den un concepto un tiki mas structura. “Nos lo kier yega na un acuerdo mutuo riba e tema aki.”

Na momento cu esey sosode, ta bay tin un vacatura pa un Hefe di Cuerpo Policial. Esaki ta un proceso cu mester cana, pasobra mester cana e proceso pa yega na un procedura di solicitud pa yega na e persona cu ta bay ocupa e puesto di Alto Comisario. Pero den e periodo transitorio lo pone un Mando Policial temporal, cu tareanan specifico delinea cu lo keda mas o menos un aña te ora cu yega ne hefe definitivo pa KPA.

Den e tareanan, mirando tur e casonan cu a bin ta tumando luga, un di e tareanan crucial lo ta pa e korpsleiding nobo bay dedica atencion na mehora e imagen di Cuerpo Policial di Aruba.

Y na mes momento atendiendo cu e casonan di falta di integridad y/of pa loke ta trata disciplina. Siguramente esaki ta algo cu mester tuma luga di forma diligente.