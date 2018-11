Minister Dangui Oduber: Presta extra atencion na higiena durante temporada di fin di aña

E temporada dushi di fin di aña ta den porta. Un temporada unda cu tur Arubiano ta bini hunto pa celebra, tanto pa Pasco como pa Aña Nobo. Parti di e celebracion y tradicion ta di tin diferente tipo di cuminda riba mesa, pero esaki nifica cu mester presta extra atencion na e higiena durante e temporada, segun Minister Dangui Oduber, kende ta encarga su Salubridad Publico.

“Niun persona lo desea di pasa un anochi di Pasco of Aña Nobo malo riba cama. Pa e motibo aki mi ta haci un apelacion na tur persona, restaurant y tambe na companianan di catering pa tin extra bista na e higiena. Igualmente ta pidi tur criado di bestia, pa acudi na Abattoir y keur e carni pa consumo, prome cu bende esaki cu publico”, Minister Dangui Oduber a expresa. Tambe ta haci apelacion na tur esnan cu ta traha cu cuminda den forma comercial, pa percura di tin e carchi berde di salud.

E mandatario ta splica cu e minimo di descuido, por haci cu bo mes of un cantidad persona por bira malo. Minister Dangui Oduber ta convenci cu si tur persona duna di nan banda, henter Aruba por gosa di e temporada den famia y amigo y sin ningun problema pa e salud.

Algun tips

Di parti Ministerio di Salubridad Publico, nos ta laga aki algun tip pa tene cuenta cu ne durante fin di aña.

Semper percura cu tur cuminda ta semper tapa debidamente. Tene porta y bentananan cera na momento cu ta preparando cuminda pa asina evita cu musca ta para riba nan. Mantene tur cuminda na su temperatura debido. Si un cuminda tin un holo inusual y e ta lagabo duda, no come esaki. Mantene e area unda cu ta ser cushina limpi. No uza e mesun area y material cu ta uza pa traha cu producto curu (manera carni, pisca, galiña etc.), cu ta uza cu productonan cu ta cla pa wordo sirbi.