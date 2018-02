Minister Dangui Oduber tocante e caso di e Hunta di Supervision di FLPD “Mi no tin ningun tipo di confiansa den ningun di e miembronan di e Hunta di Supervision di Lotto”

Durante un conferencia di prensa yama pa Minister Dangui Oduber ayera atardi, el a amplia ariba e sentencia di Hues caminda ta dicta cu Minister no por retira e Hunta di Supervision di Fundacion Lotto Pa Deporte (FLPD).

Segun e Minister encarga cu e cartera di deporte a duna di conoce, e no a yega na e decision pa cambia e Hunta di Supervision sin mas. E decision a wordo tuma, segun e Minister, basa riba 4 argumento.

E prome argumento tabata e hecho cu ora cu tin cambio di Gobierno ta natural pa haci cambio den e directivanan di e diferente departamentonan y companianan di Gobierno. Como tal, a pidi e Hunta di Supervision di FLPD pa pone nan cargo disponibel, pero nan a nenga di haci esaki

Otro argumento cu a uza pa tuma e decision di destitui e Hunta di Comisario di FLPD, ta e echo cu Minister Dangui Oduber no tin ningun tipo di confiansa den e miembronan.

“Awo si un Minister no tin confiansa den e miembronan, a base di kiko nos ta bay traha cu otro? Paso ora bo tin un relacion di trabou bo mester tin un confiansa den e persona cu bo ta trahando cun’e”, tabata palabranan textual di Minister Dangui Oduber.

Minister tambe a recorda e hecho cu casa di un ex Parlamentario di e Gobierno anterior ta forma parti di e Hunta di Supervision aki. E Mandatario a pone e den duda e obhetividad den e trabou di e miembro specifico aki, mirando su relacion personal cu e ex Parlamentario di AVP.

E di 3 argumento cu a hasi cu Minister Dangui Oduber a yega na e decision di cambia e Hunta di Supervision di FLPD, ta e hecho cu nan a cambia e statuto di e fundacion durante e tempo demisionario di e Gobierno di Gabinete Mike Eman 2.

Segun e Mandatario a duna di conoce, principionan di Corporate Good Governance ta stipula cu un miembro di un Hunta di Supervision por keda na e cargo no mas cu 8 aña.

“Kiko e miembronan aki a hasi? Despues di eleccion nan a bay cambia statuut den un manera cu nan kier nombra nan mes pa bida largo. Y esaki ta contra tur regla di bon gobernacion”, Oduber a sigui bisa.

E di cuatro argumento cu Minister Dangui Oduber tin pa corta relacion di trabou cu e actual Hunta di Supervision di FLPD, ta cu den nan statuto di articulo 8 ta specifica cu ta duna e Minister autoridad pa nombra y destitui e miembronan.

“Kiermen cu na momento cu e statuto ta dunami, como Minister, e autoridad cu ami por nombra y ami por remplasa e miembronan, mas cu logico mi ta hasi uzo di e articulo 8 di e statuto cu ta dunami e autoridad aki.”

E responsabel di e cartera di Deporte tambe a specifica cu e motibo principal cu e tin pa destitui e Hunta di Supervision actual ta pasobra e kier pa deporte haya mas placa y pa “deporte haya su fairshare”.