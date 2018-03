Minister Danqui Oduber: Dakota ta bay haya un facilidad deportivo super moderno

Diaranson den oranan di atardi Minister di Deporte Danqui Oduber a anuncia su plan pa construi un stadion state of the arte na Dakota, unda antes tabata Aruba Little League Ballpark.

E tereno, unda campeonatonan internacional manera Latinoamericano a yega di tuma luga, ta bandona pa hopi aña caba y ta un dolor pa tur e deportistanan cu a hunga aki riba. Pero na esaki lo bini un fin. E intencion ta pa cuminsa cu construccion e aña’ki ainda si logra keda cla cu e fondonan necesario.

Minister Oduber a manda un carta caba pa Lotto pa Deporte pidiendo nan cooperacion pa pone e fondonan necesario pa realisacion di e proyecto aki. Aunke cu e no a haya contesta, el a combersa personalmente cu e director durante un evento, kende a expresa cu Lotto ta dispuesto pa duna nan cooperacion.

Awora ta bay cuminsa pa diseña e proyecto, den cooperacion cu stakeholdernan, mientras cu ta busca e financiamento. Ta spera cu por cuminsa cu e construccion e aña’ki ainda pa e por wordo inaugura na inicio di 2019.