Minister di Enseñansa ta un ferviente defensor di digitalisacion den enseñansa

Den un articulo ricibi for di SMOA, cu ta e fundacion cu ta maneha Colegio Arubano, ta papia di e era digital cu e scol aki ta drentando. Pa e proyecto aki a contrata Jerry Illes, trahando como ICT na Frere Bonifacio cual introduccion di e sistema digital den enseñansa ta dunando bon resultado.

E cambio di e sistema convencional pa esun moderno, digital, ta encera cambio no solamente cerca studiante pero e docentenan tambe. E parti positivo den esaki ta cu Aruba tin un Minister di Enseñansa, Rudy Lampe, kende ta un gran defensor di digitalisacion, asina Illes ta bisa.

Jerry Illes ta mira cu su vision di digitalisacion ta wordo comparti den politica. “E Minister nobo di Enseñansa ta un fervor defensor di esaki. Ban spera cu Minister Rudy Lampe ta mira e posibilidadnan pa haya e recursonan financiero necesario. Digitalisacion ta costa hopi placa. Pero e lo ta algo grandi si aki 10 aña tur scol na Aruba tin tecnologia moderno.”

Claridad riba uzo di celular y social media

Tin desbentaha den esaki? Hopi mayor y docentenan ta molestia nan mes cu nan yiunan constantemente ta mira nan celular. Jerry Illes ta bisa cu “ta natural cu mester tin regla pa uzo di iPad y social media. Den klas iPad mester wordo uza solamente ora cu esaki ta util den e forma di traha didactico. Ora cu esaki no t’asina, e iPad no ta riba mesa. Docentenan mester ta hopi cla den e punto aki.” Tambe na cas, segun Jerry, mester tin regla. “Bo no por laga e muchanan tin e maneho completo di iPad y social media den nan man. Asina bo por bisa cu e iPad ta solamente pa uzo pa scol. Si como mayor bo combersa cu bo yiunan, bo ta yega na bon resultadonan.”