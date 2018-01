Minister di Finanza: Diabierna lo haya sa cual ta e productonan cu no mag sali di Venezuela

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba Minister Xiomara Ruiz-Maduro a splica riba e trabaonan cu gobierno di Aruba y su ministerio a bin ta haci basa riba e decision di Presidente di Venezuela di cera e comunicacion areo y maritimo entre Venezuela y Aruba pa 72 ora desde siman pasa diabierna, y cual decision a keda vigente ainda.

E mandatario a acentua, cu mester bisa si cu locual ta pasando aki ta un escalacion cu desde 2016 gobierno di Aruba di e tempo ey tabata na altura di e situacion di ilegalidad di productonan di Venezuela cu no mag di pasa e frontera pero cu e productonan aki tog ta bini Aruba.

Desde 2016 a hala atencion y a pidi gobierno anterior pa tuma accion den esaki pero e gobierno no a haci net nada.

E escalacion aki a contribui cu na comienso di aña aki Venezuela a tuma medida den e parti di comunicacion aereo y maritimo. Gobierno di Aruba a reuni cu departamentonan di Douane, Kustwacht, Havenmeester, Immigracion y Departamento di Relacion Exterior pa mira kico ta e señalnan y mira kico concretamente por haci aki na Aruba.

Riba nivel di Reino, Embahador di Hulanda a reuni cu e vice president El Aissami di Venezuela y den cual nan a indica cu e.o. cu nan ta spera un accion di parti gobierno di Aruba. Aunke ta bisa cu ta concerni e tres islanan Aruba, Boneiro y Corsou, mester bisa cu ta wak cu Aruba ta mas prominente den e problematica aki.

For di esaki ta wordo referi na dje pa locual ta e producto di koper, cu ta drenta Aruba ilegal. Door cu na Venezuela tin hopi problema cu hortamento di kabelnan koper cualnan ta yega Aruba cu barco chikito pa importacion y pasa pa exportacion. Aki ta unda e dolor ta sinta y pa cual ta pidi accion di Gobierno di Aruba.

Banda di esaki tin productonan cu ta ilegal cu no mag di wordo exporta for di Venezuela pero tog ta bin finalisa den nos supermercadonan. Minister Ruiz-Maduro a sigui trece dilanti cu si ta asina cu no tin un lista ainda di Venezuela, pa locual ta e productonan specifico cu no mag wordo exporta for di Venezuela.

A acorda cu diabierna dia 12 di januari proximo lo bay tin un reunion di expertonan caminda den esaki Venezuela lo bay duna claridad riba e productonan cu nan ta considera cu ta ilegal pa exporta.