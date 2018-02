Minister di Finanzas, Asunto Economico y Cultura sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro: “Maneho financiero nobo ta basa riba e realidad y proyecta den presupuesto”

Un declaracion ricibi for di Gobierno ta bisa cu Gabinete Wever-Croes pa medio di su Minister di Finanzas, Asuntonan Economico y Cultura sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro desde inicio a bin ta traha duro pa asina por yega y reestablece ordo den finanza publico.

“Gobierno ta hiba un maneho den margen di leynan y conforme e presupuesto cu ta wordo aproba pa Parlamento, teniendo cuenta cu e obligacionnan den futuro. Den e maneho financiero e ser humano ta keda central y e decisionnan cu wordo tuma ta tene cuenta cu e futuro di nos yiunan y nan yiunan den mente,” ta wordo bisa. E mandatario ta sigui bisa cu e gabinete di MEP-POR-RED desde inicio a scoge pa den e maneho financiero demostra curashi y determinacion pa tuma decisionnan cu no por ser pospone mas. Den e trayecto aki no lo permiti pa esnan cu a hinca Aruba den e crisis financiero aki bin sigui bruha tera. Ta un barbaridad y hasta cuestionabel cu opositornan kier trece pa pueblo cu situacion financiero caotico aki a wordo crea den e ultimo 10 simannan cu e gabinete Wever-Croes tin sinta den gobernacion. E pueblo sa bon cla cu e crisis financiero ta loke Gobierno di Mike Eman a laga atras.

Pueblo tin derecho riba husticia

E mal maneho hiba pa e gobierno anterior a hinca Aruba den un debacle financiero cu consecuencianan grandi pa e pueblo y futuro generacion. Investigacionnan lo mester tuma luga y si e resultado duna cu e gobernantenan di AVP a haci nan mes culpabel na corupcion y/o violacion di e.o. nos leynan di contabilidad, nan tin mester di para responsabel pa nan actonan. No por ta asina cu gobernantenan cu ta haci tanto daño na nos pais y ta laga esaki sin cu nada ta wordo haci. No ta cuestion di persigui hende, pero mas bien nos pueblo tin derecho y ta husticia su deber pa haci nan trabao pasobra ley ta conta pa nos tur. Te aki e ultimo parti di declaracion di e Minister di Finanza.