Minister di Finanzas, Asunto Economico y Cultura sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro: “Ta mustra cu tin hopi mas cadaver cu Gabinete Mike Eman a laga atras cu ainda no a sali na cla”

“Na entrada di Gabinete Wever-Croes a encontra un situacion tur bruha y no tabata tin bista real di e situacion financiero di nos pais apesar cu tabata sa cu e situacion tabata hopi preocupante. Minister Ruiz-Maduro cu su team di expertonan y departamentonan concerni a haci un inventarisacion y diferente ehercicio cual a duna como resultado cu nos pais Aruba ta pasando den su pio crisis financiero den historia. Durante e gobernacion di partido AVP 2009 – 2017 nos debe nacional a practicamente redobla di 49 % pa 87% di nos “GDP” y Aruba a conoce deficitnan den presupuestonan di mas grandi den nos historia y den esaki no ta inclui ainda e proyectonan PPP manera e.o. Green Corridor, Hospital y Watty Vos Boulevard,” esaki ta wordo bisa den un declaracion ricibi for di oficina di prensa di Ministerio di Finanza di Gabinete Wever Croes.

Gobierno di AVP, e comunicado ta bisa, no tabata transparente, mucho menos sincero den publicacion di cifranan real y deliberadamente a scoge pa no publica rapportnan di instancianan internacional manera IMF, S&P, Fitch y hasta di CAFT, kendenan den nan rapportnan a bin ta mustra nan preocupacion y a alerta cu e rumbo cu pais Aruba ta bayendo ta alarmante. Durante Gabinete Mike Eman, pais Aruba a conoce un gobierno cu a goberna a base di fia placa pa loco y no tabata tin e habilidad di mantene e situacion financiero dentro di normanan sostenibel. Esaki a conduci cu un instruccion a bini di Reino y pa medio di un ley caminda un supervision financiero a wordo impone riba nos pais y cu esaki a mishi cu e budgetrecht di Parlamento y Aruba a perde su autonomia financiero.

•Deficit di mas cu 450 miyon pa 2017 y 2018

Despues di un analisis di expertonan y instancianan concerni a bin resulta cu gobierno anterior a laga un Presupuesto Supletorio 2017 cu un deficit extra di 130 miyon y pa Presupuesto 2018 un deficit di mas di 450 miyon.

Transparencia y presenta e situacion financiero manera cu e ta, ta punto di salida di e gabinete nobo. E ehercicionan y inventarisacion haci pa e gobierno nobo y expertonan a duna como resultado cu aña 2017 a cera cu un deficit extra di 130 miyon florin contrario na un deficit di 25 miyon cu e gobierno anterior a presupuesta. Asina mas sorpresanan no alentador, e gobierno nobo a hay’e confronta cun’e, un Presupuesto 2018 cu un deficit di casi 300 miyon florin. “Ta mustra cu tin hopi mas cadaver cu Gabinete Mike Eman a laga atras cu ainda no a sali na cla. Pa awor caba e total di deficit extra di 2017 y deficit di 2018 hunto ta alrededor di 450 miyon florin.Siman pasa mes a bin sali na cla cu e bureau Bo Aruba a costa pueblo di Aruba 1 miyon florin segun e raport di Contraloraria General,” e informe ta bisa.