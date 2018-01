Minister di Husticia mr. Andin Bikker a Rehabilita e ley cu ex Minister Rudy Croes a anula, kitando autoridad di control for di Polis

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker a bay Conseho di Minister diamars mainta pa duna Cuerpo Policial e poder un biaha mas pa ta toezichthouder a base di articulo 33 landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering.

Un decision cu ex Minister di Husticia di MEP, Rudy Croes a bin cune, kitando poder di Polis na 2008.

Segun Minister Bikker e decision aki ta basa riba e indice di criminalidad cu ultimamente a subi. E mandatario a señala riba personanan cu ta bin Aruba y ta drenta via nos costanan ilegal, pero tambe esnan cu ta bin como turista y despues ta keda.

Hopi biaha e hendenan aki ta bay over na perde respet pa leynan di Aruba. E situacion a bira hopi preocupante specialmente si mira e situacion cu tin actualmente na pais bisiña.

Loke kier duna Cuerpo Policial atrobe ta algo cu for di 2008 no a pasa mas segun e mandatario.

E decision cu a tuma den Conseho di Minister ta pa re-introduci e autorisacion pa Cuerpo Policial por ta vigilante basa riba articulo 33 di landsverordening LTU.

Minister Bikker ta sigui bisa cu e kier pa tin mas persona pa controla ken ta na Aruba legal y kendenan no ta legal, pasobra tin di e personanan aki ta falta respet na nos leynan y lo no tolera esaki mas.

E decision tuma ta pa contraresta e desaroyo aki y optimalisa e seguridad di pueblo di Aruba y su bishitantenan.

Pa loke t’e materialnan cu Cuerpo Policial tin falta di nan, Minister di Husticia a manda pidi e departamentonan pa por escrito manda e lista pe. Pronto lo bay trata presupuesto di pais Aruba y lo bay pone esakinan den dje segun e mandatario.

Pa Minister Bikker su sorpresa e lista aki a keda cla unda cu e mandatario a haye for di KPA. E Minister a bisa cu lo bay traha mesora riba dje.

Minister Bikker kier mustra pueblo di Aruba cu e no ta bin cu plan pa despues no sigui traha riba dje, pero ya caba e prome pasonan concreto a keda tuma.

Tur e puntonan menciona ta bay den presupuesto pa ser trata, cu ta helicopter pa Polis, surveillance di drones, amplia articulo 33 di LTU na Cuerpo Policial y e materialnan cu Cuerpo Policial tabata falta pa nan por eherce nan profesion optimal.

Nos ta moviendo segun Minister Bikker. E situacion di abandono cu el a haya Ministerio di Husticia conhuntamente cu Departamento di Admision tabata serio.

E ex Minister di Admision tabatin un free for all unda hendenan ta bin campa den Bestuurskantoor y e tabata firma diasabra y tur dia akkoord met het verzoek sin lesa kico e ta firma.

Segun Minister Bikker, el a hereda hopi problema y hopi dolor di cabes. Pero den apenas un luna y mei cu el a asumi responsabilidad, e ta actuando diligentemente pa yega na un solucion.

Ta pidi pueblo un tiki pasenshi pasobra e herida ta pica prome cu e cura. E mandatario ta desea di por a primi un boton pa soluciona tur problema, pero ta solucionando nan uno pa uno segun Minister di Husticia mr. Andin Bikker.