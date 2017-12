Minister di Husticia, mr. Andin Bikker: No por nombra un hende, si ainda no tin vacatura

Algun dia atras e propio Minister di Husticia, mr. Andin Bikker a duna di conoce e deseo di Dolfi Richardson, Alto Comisario di Polis di kier acepta un otro reto. E lo kier bira hefe di Departamento di Combatimento di Terorisimo y di Interpol.

Den mesun rosea, na tal ocasion Minister Bikker a anuncia cu prome cu ultimo fin di siman e lo nombra sea un management team, of un persona pa temporalmente ocupa e funcion di Alto Comisario.

Pero awor ta resulta cu no tin ningun decision ainda, alegando cu no por nombra un Alto Comisario, si ainda tin un persona den e funcion, referiendo na Dolfi Richardson.

For di e tempo ey por a sinti un division pisa den Cuerpo Policial, unda varios persona, e.o. pensionado y polisnan actual no kier tende nomber di Trudy Hassell, kende segun herarquia, y di acuerdo cu ley, lo t’esun prome yama pa bira Alto Comisario.

E hecho aki tambe lo a yega oido di Minister Andin Bikker, kende na su turno a dicidi pa pone un paro na tal nombramento, pasobra e sigur no kier problema den Cuerpo Policial.

Durante e reciente conferencia di prensa, Minister Bikker a ripiti cu e actual KC, for di juni ultimo caba a indica cu e kier un otro reto. Ora cu Gobierno actual a tuma rienda, nan a bin topa cu un decision, cu dia 5 di september, e Gobierno demisionario a crea un otro reto pa Alto Comisario Dolfi Richardson, cu ta motibo cu actualmente Minister Bikker ta den deliberacion cu Dolfi Richardson pa wak con lo por yega na un solucion satisfactorio pa ambos partido, Sigur respetando e instituto y respetando persona di Dolfi Richardson, kende tin un amplio Staat van Dienst perfecto.

Nan ta optando pa bay un solicitud habri pa haya un Alto Comisario nobo. Awor aki ainda Aruba tin un Alto Comisario y no tin un vacatura ainda.

Di acuerdo cu ley di Politie, e posicion di Hefe di Polis ta un decision cu mester wordo tuma hunto cu Minister di Algemene Zaken y cu Minister di Husticia. Como tal Minister Bikker no kier discuti ta kende ta next in line pa bira Alto Comisario. Lo studia casonan di den pasado, ora cu a presenta situacionnan asina, lo wak con el a bay den pasado.

Pero laga nos realisa cu actualmente no tin un vacatura. Tin un decision den Conseho di Minister di dia 5 di september 2017, caminda e Gobierno tabata super demisionario no a sa di regla e reto nobo p’e Alto Comisario actual. Como tal no por papia cu tin un vacatura actualmente. Mientras cu Gobierno lo studia e situacion actual, y ta papiando cu e Alto Comisario actual, unda e ta sinti su mes confortable, respetando su Staat van Dienst, pa for di eynan parallel yega na un decision.

Pero Andin Bikker no kier bay den discusion, y como tal ta lamenta cu tin medio di comunicacion cu a haci mencion di nomber etc., pasobra asina e no ta opera.