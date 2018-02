Minister Otmar Oduber ta bisa cu: “Desaster cu awa y bisiña nan rabia cu casnan a yena cu awa”

Den un comunicado ricibi for di Ministerio di Infrastructura di Minister Otmar Oduber ta bisa cu diadomingo durante dia na momento cu Aruba a experencia un mal tempo y un tiki awa a cay, no pa bisa un torencial di awa, e bisindario di Pos Chiquito a experencia un inundacion. Simplemente e problema aki a aparece pasobra ora cu a planea y ehecuta e proyecto di Green Corridor, no a tene cuenta cu ora cu awa cay cu esaki mester bay un caminda. Esaki tawata e caso ayera durante dia cu habitante nan, comerciante y alabes automobilistanan tawata rabia, pasobra e stagnacion di awa tawata causa un molester enorme. E problema a bira mas dificil ainda, na momento cu e automobilistanan mester a pone hopi mas atencion pa no causa accidente mirando cu e caminda tabata yena cu santo, cadushi y mucho mas.

Tur esaki a bin a consecuencia di e proyecto Green Corridor. Miyones di placa a wordo inverti den un proyecto cu supuestamente mester a soluciona varios problema, pero ta parce cu enbes cu nos a soluciona e problema, e problema a bira mas grandi cu nunca.

E infrastructura den e vecindario di Pos Chiquito ta un problema sumamente grandi, cu Gobierno di Aruba awo mester bay sinta na mesa y evalua cu experto nan cua solucion por bin na mesa den un tempo record.

“Habitante nan ta fada y hopi rabia cu tur ora cu un tiki awa cay, nan no por sali di nan cas pasobra cu dilanti nan cas ta manera un pool. Lo ta bon pa e Ex Minister sali afo y splica pueblo di e proyecto Green Corridor cu awo ta mas un maldicion, enbes di un bendicion.”

E potretnan a wordo manda door di Ministerio di Infrastructura. AWEMainta a bay tira un bista den e area pa mira con e situacion ta 18 ora mas o menos despues di e yobida fuertisimo aki cu a basha durante mas cu mey ora largo den area di Pos Chiquito, mientras cu na partinan di Paradera y Noord solo tabata briya fuerte. E yobida no tabata tiki, manera e comunicado di e Ministerio di Infrastructura a bisa. E fotonan ta ilustra e situacion. Segun expertonan cu a consulta cu nan, tin cierto adaptacionnan cu mester wordo haci pero e acumulacion di awa no ta algo cu ta bay elimina 100%, pero cu si tin cosnan cu mester wordo haci pa por lo menos pa loke ta e fluho.