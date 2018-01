Minister Otmar Oduber: Ta lamenta cu fraccion di AVP no ta sostene un mocion traha basa riba recomendacionnan di e team forma p’e propio ex Minister di Infrastructura

Mayoria den Parlamento a vota pa duna Minister di Infrastructura y Medio Ambiente, Otmar Oduber e poder pa inicia cu negociacionnan necesario cu Caribbean Infrastructure Company (CIC) pa loke t’e situacion di crisis cu Pais Aruba t’aden pa loke t’e proyecto di Green Corridor

E situacion di e proyecto Green Corridor ta serio, e proyecto ta den un crisis hopi grandi n’e momentonan aki y a drenta den ‘recovery mode’. Cual ta un etapa pa cuminsa recobra como Pais locual cu por, pa evita daño grandi cu por tin den calidad di e producto cu ta bay haya y tambe e efecto financiero cu esaki ta bay tin riba e Pais.

Un aña y mey a dura prome cu e Minister anterior duna ok pa PwC wordo inclui den e proyecto. Mientras cu na 2015 caba DOW como esun cu ta carga e proyecto aki a bisa e Minister cu nan mester ayudo di PwC of otro compania cu tin experticio.

Awe gran parti di e deficiencianan cu tin ta pa motibo cu no por bay bek y controla locual cu a pasa den e un aña y mey ey.

Dia 20 di september ainda DOW ta manda un carta pa’e Minister Benny Sevinger net prome cu eleccion bisando cu tin un crisis y cu lo drenta den un periodo di recovery.

Pues con e ex Minister di Infrastructura por bisa awe den Parlamento cu e no ta worry cu kico hende pensa of cu e no ta worry (“I don’t give a damn”) tabata su palabranan exacto cu locual el a haci e tempo ey.

“Banco no por duna nos como Pais di Aruba ningun deadline, sinembargo e ta duna deadline n’esun cu e tin contracto cu ne den e caso aki cu CIC, cu t’e compania cu Odinsa a pone aki na Aruba.

Nan tin te cu awe diahuebs pa bisa esnan cu a duna e prestamo si ta bay tin un proceso di recovery of no. Y si tin un proceso di recovery, nan ta duna un luna di tempo te cu 14 di februari pa por yega na un acuerdo cu Pais Aruba. Sino nan lo exigi for di Odinsa pa paga nan tur nan suma di placa, cu ta locual cu a fia Odinsa y por ta inclui e placa di ganashi cu ya nan no ta bay haya pa e proximo 17 añanan.

Pues por imgina cu e paso logico siguiente lo ta cu Odinsa lo bin tras di Aruba si nos no sinta na mesa cu nan y negocia.”

Minister Oduber concluyendo a bisa cu lamentablemente no tin calculacion di e suma aki. For di ora cu PwC a bin aden a indica cu e compania Odinsa CIC no ta di confia y no tin e conocemento pa eherce e proyecto aki y tampoco e compania ta preparando su mes pa entrega e poryecto (2016).

Minister anterior no a haci nada cu e informacion aki, contrario a ignora esaki y consecuentemente no tabatin ningun fluho di informacion pa loke ta e proyecto aki. Te cu ora cu Otmar Oduber a cuminsa exigi mas y mas documento, cu a realisa den ki fase ta y pa cual Parlamento tampoco tabata wordo notifica corectamente di e situacion actual.