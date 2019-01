Minister Plenipotenciario di Aruba na Washington DC hunto cu varios representante di Caribe A reuni cu asistente di secretario di estado Americano, sra. K. Beier y directornan di hemispherio este

Dia 25 di januari 2019 mayoria di e representantenan di islanan di Caribe a wordo invita pa Departamento di Estado Mericano pa un reunion riba “US-Caribbean 2020”. Presente na e reunion aki tawata embahadornan y of representante di St. Kitts & Nevis, Haiti, Greneda, Guyana, Dominica, Santo Domingo, Barbados, Antigua & Barbados, Suriname, Trinidad & Tobago, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Jamaica, Corsou, Aruba, Office Director di Western Hemisphere, Caribbean/WHA desk officers, Ambassador Merten di Merca y Asistente di Secretario di Estado Mericano K. Beier.

US-Caribbean 2020 a wordo inclui den e cuadro di maneho di Departamento di Estado Mericano pa medio di un ley cu a pasa dia 16 di december di 2016 (H.R. 4939 United States-Caribbean Strategic Engagament Act of 2016) cual tin como intencion pa amplia e aliansa entre gobierno di Merca y esunnan di Caribe, primordialmente riba tereno di siguridad, prosperidad y comercio.

Miembronan di Departamento di Estado kendenan a hiba palabra a confirma nan intencion pa cu e iniciativa aki y a informa tur presente riba nan planes pa cu Caribe pa aña 2019, cual ta conisti, den esencia, di un serie di reunionnan, na Miami riba disaster response, resilient- energy, correspondence banking and de-risking”, trade fair na Miami, workshop cu Atlantic Council y e Caribbean Basin Security Initiative cual lo tuma luga na mei.

E representantenan di e islanan na nan turno a vocifera nan preocupacion cu ta e situacion na Venezuela, siguridad, disaster natural, taxes on trade pa e islanan den Caribe, e hecho cu hopi di nan ta riba e black list pa money laundering siendo cu nan ta cumpli cabalmente cu tur exigencianan internacional y nan a pidi pa inclusion den e programa di Departamento di Estado.