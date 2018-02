Minister Xiomara Ruiz-Maduro a trece dilanti: Minister Bermudez no a laga nada regla atras pa paga Douaneronan

Gobierno actual a pidi conseho y a ricibi esaki dia 22 di januari ultimo

“Gobierno di AVP a sabotia 8 aña di informacion digital, nan a delete tur informacion. E declaracion di e dos miembronan di AVP a trece dilanti den prensa cu gobierno di AVP a laga tur cos cla atras den un map no ta berdad.” Esaki ta e reaccion di Minister di Finanza Xiomara Ruiz Maduro.

Durante conferencia di prensa Minister Xiomara Ruiz-Maduro a trece dilanti cu den e map di Douane no tin e conseho di e Departamento di Recurso Humano, pasobra ta apenas dia 22 di januari ultimo e mandatario a ricibi esaki. P’esey e mandatario ta puntra con por ta posibel of lo ta cu e dos parlamentarionan di AVP lo mester a drenta anochi den oficina di e minister. Of lo ta cu esnan di CEA lo a laga nan drenta? Cu cual yabi nan lo a drenta?

E mandatario no ta kere cu esaki lo ta e caso. “Aki por mira cu un biaha mas cu opositornan ta scoge pa sembra mentira y declara cosnan cu no ta cuadra cu e berdad.” E mandatario ta sigui trece dilanti cu gobierno aki manera cu a haya e informacion dia 22 di januari a manda e informacion aki pa wordo trata den Conseho di Minister. E dia ey no a keda cla cu e punto aki den e reunion y a sigui cu esaki den e siguiente Conseho di Minister di dia 27 di januari, caminda Conseho di Minister a dicidi di pidi conseho di Departamento di Legislacion pa pidi informacion con a para y kico a pasa den e caso aki.

“Ta bon pa splica cu den e caso aki tin dos componente, uno caminda nan a firma pa esnan cu tin rang den Doaune pa nan por haya e periodiek y esaki ta e parti di legislacion cu no tabata cla y no por tabata cla tampoco mirando cu Minister Bermudez a warda 5 luna y laga esaki riba su desk y ultimo siman den gobierno ta core manda esaki pa Departamento di Legislacion y dilanti dianan di fiesta y ta expect cu e LB, h.a.m, lo keda cla. Esaki no por.”

Otro parti ta caminda SADA ta pidi pa esnan cu no tin e rang den Douane, esta e personal administrativo pa nan tambe haya cobra e dos periodieknan aki. Pero aki Gobierno mester pone den balansa pasobra ta trata aki di 29 trahado pero na momento cu duna e 29 personanan aki, ta 2000 otro ambtenaar tambe lo por bay pidi esaki, cual lo ta un gasto cu lo core den 5.6 miyon florin extra pa aña, mas aun mirando e situacion financiero di Aruba.