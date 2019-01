Minister Xiomara Ruiz- Maduro: Gobierno a tuma decision cu canasta basico ta wordo amplia

Durante e Conferencia di Prensa semanal di Gobierno, Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura a informa tocante di e ampliacion di e Canasta Basico. E mandatario a informa cu ya for di aña 2009 a cuminsa cu reunionnan pa amplia e Canasta Basico na nos Pais, pero no a logra. Na 2011 expertonan a bini hunto y a duna conseho, pero e tempo ey no a tuma un decision pa amplia e Canasta Basico. Na 2018 Departamento di Asuntonan Economico, Departamento di Salubridad y Departamento Social, Camara di Comercio y e Sector Mayorista a reuni y a bin cu conseho pa Gobierno y awor a tuma e decision pa amplia e Canasta Basico.

Di 11 pa 22 producto

Actualmente e Canasta Basico ta consisti di 11 producto cual ta, sucu, cuminda pa baby, koffie, hariña di maishi, margarina den paki of bleki, lechi likido pa koffie, lechi pa baby, manteca di paki of bleki, aros blanco y bruin, azeta pa cushina: azeta di olijf, zonnebloem, canola of maishi, te preto y te berde. E Canasta Basico awor ta wordo amplia cu, papa havermout (Quacker), pasta, spaghetti, hariña blanco di trigo, bonchi cora seco, bonchi preto seco, bonchi lima seco, tunafish den bleki (den awa, chunk, flaked, grated), sardin den bleki (den awa), salmou den bleki (den awa), lechi likido duradero den tetrapak of boter y tambe berdura: brocoli frozen, spinashi frozen y mixed vegetable frozen. Pues un ampliacion di 11 pa 22 producto. E deseo ta pa inclui berduranan fresco, pero debi cu esakinan ta daña liher, ta haci e control dificil. For di e Canasta Basico lo saca pa motibo di salud, e productonan sucu, manteca y margarina.

Cambio di ley prome cu ampliacion bira efectivo

Minister Ruiz-Maduro a informa cu e 22 categorianan di producto menciona ta inclui 1.200 producto cual nan prijs lo wordo regula y controla pa Gobierno. Aworaki Gobierno mester bay cambia e “Landsbesluit invoervergunning goederen” pa asina inclui algun producto (pasta, spaghetti, havermout, hariña, lechi den tertrapak) pa asina nan por drenta e Canasta Basico. Asina cu e cambio aki ta cla, lo anuncia oficialmente ki dia e ampliacion di e Canasta Basico ta bira efectivo.

App Control di Prijs y Macuto di Compras

Por ultimo, e mandatario encarga cu economia ta recorda tur hende riba e App Control di Prijs via cual e consumidor por haya tur informacion tocante e prijs di e productonan cu ta wordo regula pa Gobierno. Banda di esaki tin e Macuto di Compras cu ta keda publica tur siman den cual tin un comparacion di prijs di alrededor di 25 producto cu no ta regula na 10 supermercado. Tambe por haña tur e informacionnan aki riba Facebook Page Departamento Asunto Economico. Cu e informacion aki e consumidor mes por haci comparacion di prijs y dicidi na unda e ta bai haci su compras.