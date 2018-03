Ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente ta informa di reglanan nobo – Terenonan otorga den pasado lo tin 1 aña di overbrugging prome cu reglanan den maneho nobo conta

Dialuna Ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente a publica e maneho nobo di otorgamento di tereno, esaki ta disponibel complete riba e website di DIP www.DIP.aw y riba pagina di Facebook di Ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente. Tin varios reglanan nobo den e maneho aki cu tin como meta pa e proceso di otorgamento di tereno tuma luga den forma transparente y pa depolitisa esaki.

Pa accentua algun punto importante, den e maneho ta stipula cu tur tereno cu a wordo duna den pasado, sea ta 2 aña pasa, 10 aña pasa of 50 aña pasa, lo tin 1 aña di overbrugging pa e reglanan menciona den e maneho conta pa nan tambe. Den pasado, tempo cu tabatin 30 pa 40 mil hende bibando na Aruba y no y no120 mil hende manera cu e situacion ta actualmente, terenonan tabata wordo duna na tamayonan grandi y pa temponan indefini. Consecuentemente ta haya terenonan cu tin hopi aña para bashi, mientras cu tin otro persona cu si tin necesidad. Cual ta netamente e motibo di e cambio aki, esta pa por logra e meta poni pa MInisterio pa mas hende por haya pida tereno pa construi nan cas.

Considerando e scarsedad cu tin pa tereno y alabes e gran necesidad pa cas den nos comunidad, a stipula den e maneho ki ora bo por pidi pa extencion/ expansion di cas of di negoshi. Esaki ta define tambe cu porcentahenan maximo di cantidad di meter cuadra cu por expande cu ne. Pa duna un ehempel: A mira actonan pasa specificamente den October y November prome cu gobierno nobo a sinta, caminda cu un hende tabatin tereno di 2000 meter cuadra y el a haya un expansion di mas cu 2000 meter cuadra. Cosnan cu no mag y cu no lo bay tuma luga mas.

Den caso cu a haya un tereno y a cuminsa construi riba dje, un otro cambio ta indica cu bo mester tin 60% di e edificio construi riba e tereno (bo ta keda responsabel te na momento cu 60% di e edificio ta cla), prome cu bo por traspasa esaki pa un otro persona. Ora kier traspasa un tereno bashi (erfpacht), esaki lo por wordo haci solamente a traves di Gobierno. 1. Gobierno lo tincu duna ok pa e balor cu e ta wordo traspasa. 2. E mester wordo traspasa pa un hende cu ta riba e lista di espera pa un tereno na DIP pa mas cu 1 aña. Y 3. E mester wordo traspasa pa un famia di prome, segundo of tercer grado.

E maneho maneho ta dirigi riba transparencia, integridad, eficiencia y efectividad den otorgamento di tereno. Pa cual den forma transparente ta spera di por informa comunidad debidamente tocante derecho y rekisitonan den e procesonan relaciona cu tereno.