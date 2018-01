Ministerio Publico a pidi 12 aña pa hoben di 19 aña acusa di intento di asesinato

Geboei na man cu pia Edmar L. A wordo treci Corte pa tratamento di su caso. E motibo ta cu varios biaha caba e tabata envolvi den incidente cu uzo di arma di candela. E biaha’ki e mester a presenta pa tres acusacion di delitonan violento.

E acusado, kende tin apenas 19 aña di edad, a caba di sinta un condena aña pasa ora cu el a bolbe haya su mes envolvi cu husticia. .

E ta wordo acusa cu riba 22 Juni 2017 alrededor di 5:30 am, el a tira un persona den su pia den caya principal di San Nicolas, un hecho cu a causa panico ya cu tabatin basta persona riba pia den e area comercial ey.

E otro acusacion ta cu riba 13 di mei, 2017, e l a menasa un persona cu morto bisando: “Bo kier mi hinca bo awor, Bo kier mi tirabo den bo frenta”.

Tambe e ta wordo acusa cu riba 27 di juni, 2017, el a los bala riba e cas na Pos Chiquito.

Por ultimo, el a wordo acusa di posesion di arma di candela y municion. Na momento di su detencion, den e cas a haya un arma di candela y municion. E caso no por a wordo trata anteriormente, ya cu mester a laga haci testnan forensico riba e arma di candela cu a wordo haya na e cas.

E acusado durante tratamento di e caso a keda insisti cu si Hues mira e grabacionnan, por nota claramente, ora di e tiramento, cu no tabata su intencion pa tira e victima. Ora cu el a mira e homber biniendo den su direccion, el a kere cu ta un arma di candela e tabatin den su man. P’esey el a los e bala den loco y no dirigi riba e persona. “Si mi kier a mat’e, mi lo tira directo riba dje y mi a los mas cu un bala. Ta awo mi ta bin tende cu ta un boter e homber tabatin den su man.”

Den e otro caso, cu a tira riba un cas, el a splica cu el a bay busca un amigo na Sabana Basora pa bay San Nicolas. El a dicidi di coy un short cut pa yega caminda grandi, ora cu banda di Dior ora el a mira e gang di Pos Chiquito y Sabana Basora. El a dicidi di bira coy otro ruta y dado momento su amigo a bis’e: “para”, dilanti un cas. E amigo a baha y a los un tiro riba e cas, cual tabata cas di un di e hobennan den e gang. Segun e ta bisa, el a zundra e amigo y a bise subi pa nan bay for di e sitio. “No t’ami pero mi amigo a los e tiro.”

E acusado a bisa Hues cu e mester di ayudo psicologico pasobra tin anochinan cu e no por drumi pensando cu e cos aki por tabata pio. Ademas, cera na KIA, e no ta haya ningun bishita desde cu el a cay cera. E tin contacto solamente cu su wela y welo cu ningun hende mas. Hues a bisa cu e mester pidi su Abogado cuminsa cu e proceso aki pa haya tratamento.

Apesar cu el a bisa di no a tira dirigi, Fiscal ta haya cu intento di asesinato a keda proba. Pero tambe e demas e acusacionnan, apesar cu e ta bisa cu ta un amigo di dje a los bala riba e cas na Pos Chiquito. Mirando cu e cantidad di acusacionnan y e hecho cu no ta prome biaha cu e ta envolvi cu husticia y uzo di arma di candela, a pidi un castigo di 12 aña incondicional p’e.

Aki dos siman tin veredicto den e caso aki.