Miss Teen Aruba International 2018 ta Anaisa Marquez

Diadomingo ultimo den ballroom di Marriott Aruba Resort a tuma lugar eleccion di Miss Teen Aruba International, unda 7 bunita y candidata bon prepara a subi esenario pa competi pa di 10 corona di Miss Teen Aruba International.

E magno show bou encargo di George Winterdaal a start cu un bunita video di introduccion di candidatanan prepara pa Jacobs Productions y pa despues goza di e presentacion riba escenario di e candidatanan cu coreografia di Franco Silva y acompañamento di NLG Dancers bou guia di Kimberly Vrolijk.

Un cuerpo di hurado califica tabatin un tarea dificil pa scoge un ganadora pasobra e nivel tabata uno haltisimo. Mc di anochi tabata e gran artista Edjean Semeleer kende a sa di conduci e anochi aki den un forma sublime. Diseñadora local Gigiola Gomez a percura pa bisti nos candidatanan outfitnan deportivo di su liña exclusivo.

Deroche di elegancia tabata na momento cu e candidatanan a sali den nan trahe di gala cu diseñonan masha creativo y bunita.

Un momento masha special y emocional ta pa haci e recapitulacion di e 10 añanan di MTAI y pa despues mira varios ex candidata riba stage cu parti di comision y un speech sumamente emocional di e Presidente George Winterdaal y un dushi bolo prepara pa Leonard Jansen cu un corona riba dje.

Durante diferente presentacion NLG Dancers tabata riba escenario y tambe por a conta cu presencia di Rasta kende a duna un nice show cu su tema: It’s all about love. Na final despues di un anochi hopi fuerte a duna e resultado final cual a keda como Miss Teen Modelo Claudia Diaz di The Wonder of Accesories, 2nd Runner Up Karen Ann Odor di Mirrors 1, 1st Runner Up Sarah van der Steen di N- Designz y Miss Teen Aruba International a keda den persona di Anaiza Marquez di The Salon.

Un aña exitoso pa nos reinanan cu lo hiba e nomber di Aruba na nivel internacional. Pabien na GLW Foundation.