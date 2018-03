Miss Teen Aruba International ta cla pa su temporada 2018 cu hopi sorpresa

Celebrando 10 aña di GLW Foundation

E aña aki GLW Foundation organisacion official di e certamen Miss Teen Aruba International ta preparando pa e temporada 2018 pero cu hopi sorpresa e aña aki. Lo tin algun cambio grandi na caminda cu pronto lo ser anuncia. Si bo ta un hoben entre 15 pa 19 aña y tin gana di siña riba diferente topico, sea ta social y cultural, ricibi e oportunidad di representa bo isla den exterior y haña tur instrumento cu bo por usa den futuro, esaki ta bo chens di participa.

Ultimo dia pa inscribi ta dia 31 di Maart y e aña aki e instalacion ta tuma lugar dia 14 di April y e Gran Final ta programa pa 15 di July.

Durante e temporada lo tin e acostumbrado Miss Teen Folklore, E Speech contest tambe lo ta ON atrobe pa unda cu cada candidata lo representa un fundacion y/of organisacion cu ta traha pa nos comunidad. Tambe lo tin e gala dinner unda cu riba e anochi aki lo entrega diferente premionan special cu e candidata lo ricibi ya den cuadro di su participacion.

Lo tin diferente seminarionan educativo, recreativo y di comperencia cu lo hacie masha interesante e aña aki.

Mester remarca cu GLW Foundation tin masha hopi corona international y ta enbusca di mas pa medio di nan candidatanan cu semper ta bai bon representa y ta laga un bon imagen di e isla unda cu nan ta.

Na Mei 2017 Danna Garcia (MTAI 2016 ) a keda como Vi Reina de las Americas na El Salvador, Na October 2017 Kimberly Julsing (2nd R Up MTAI ) a keda como Best of The Best Beauty World na Rep Dominicana , na February 2018 Daniella Pop 9 1st R Up MTAI ) a keda den e Top 16 Teen Universe na Nicaragua, Sra. Diana Bikker tambe a keda eligi como Mrs Mother Elegance na St. Maarten.

Esnan den pipeline pa representa Aruba den certamenan internacional ta Dalymar Finol ( 3rd R Up MTAI ) aki na Aruba mes pa Tursimo Mundial, Kiara Arends ( MTAI 2017 ) na Miss Teen Americas na El Salvador y Cherlymar Wever (4th R Up MTAI ) Miss Teen Mundial na El Salvador.

Asina GLW Foundation ta cumpli cu nos hobennan y cu Aruba pa semper promove nos hendenan y tambe ilustra e hoben den lus positivo y haciendo cosnan positivo.

Si bo ta desea mas informacion of mayornan cu kier mas detayes por semper yama 5616151 y puntra pa George Winterdaal y gustosamente nos lo duna tur e informacion nesesario na tur persona.

Un biaha mas nos kier a felicita GLW Foundation pa nan trabou y deseando henter e team tur clase di exito pa aña 2018.