Muhe haya cu mas cu 100 mil florin na dollar y euro a haci fabor na ruman pa sconde e placa

Diahuebs Corte di Husticia di Casonan Penal a trata e caso contra e muhe Manuela H., di 33 aña, kende a wordo acusa di labamento di placa. Un hecho cu a tuma luga na februari 2015. Den su poder, después cu su pareha Polis a yama su coleganan pa informa nan di esaki, a haya un suma di riba 100 mil florin den biyetenan di dollars y euro (32 mil dollar y 24 mil euro). El a declara cu el a haci un favor na su ruman muhe di warda esakinan p’e, algo cu e ta arepenti di haci.

Na momento cu Polisnan a bay su cas, el a entrega nan e tasnan cu placa. Pero a resulta cu pa yuda su ruman, el a keda cierto suma. Pero despues el a arepenti y a presenta na warda di Polis cu resto di placa.

Hunto cune mester a trata e caso contra e muhenan Shirley M.B. y Gregory A.T., kendenan ta wordo acusa cu den e periodo di februari 2015 nan a participa den labamento di placa, door di transporta of tabatin den nan poder un suma di 40.000 euro.

Segun por a compronde, e trio aki ta e ultimonan den e famoso Caso Circo den cual un cantidad grandi di persona a wordo aresta, pero e cabes, un tal Danny, te ainda ta canando rond. No ta conoci si e ta na Aruba of e ta den exterior. Investigacion den caso Circo a cuminsa na 2011 y na 2015 e prome detencionnan a cay. E grupo ta meti den droga pa cual a haya autorisacion pa tap telefon di diferente persona. Un di nan ta e homber Ponse Mozo, kende na mei di 2016 a wordo condena na 5 aña di prizon y Sapa Altamar, kende den e mesun tempo a haya un castigo di 4 aña. E homber Robert N., kende tabata un intermediario den e caso aki pa compra di 4 kilo di cocaina, tambe a wordo deteni, husga y condena. E suma di mas di 20 mil florin cu a wordo paga pa e cocaina, tambe a wordo confisca.

Shirley, kende no a presenta, tabata pareha di Ponse Mozo. Otro homber condena caba ta Radamel Jimenez, kende ta hermanastro di Danni. Radamel ta pareha di Melony, kende ta ruman di e acusado Manuela. E tambe a wordo condena caba pa posesion of cu tabatin dado momento den su poder e suma di 22 mil dollar y 24 mil euro.

Hues a bisa Manuela cu e por a sospecha cu su ruman ta anda den algo malo, mirando cu el a wordo para na aeropuerto na Colombia na aña 2013. Pero e tempo ey el a pone e mama gaña cu e placa efectivo tabata pa opera di e mama y nan a lague bay. “Ami cu Melony tabata hopi cera cu otro y tabata stim’e asina hopi cu mi tabata haci tur tur cos p’e,” e acusado a bisa. “Asina hopi confia cu mi a warda e placa den camber di mi yiunan. Mi a pone nan den peligro. Mi tabata sospecha cu e placa no por ta di cos bon. Nan no ta traha y ta biba den apartamento cu pool.

Pero mi no a surf nenga Melony e fabor,” el a declara.”

E deposito aki a wordo descubri na juni 2015 ora cu e pareha di Manuela, kende ta Polis, a yama su colega y informa nan di loke el a descubri. Den otro articulo por lesa e demanda di fiscal y e decision di Hues.