Na december; Entrada di Gobierno a subi cu 7.7 miyon florin

Banco Central den su relato di luna di december a duna cifra tambe pa loke ta turismo y entrada di Gobierno. Y di e ultimo aki por amira cu e entrada a subi cu un poco mas cu 7 miyon florin.

Na December 2017, e cantidad di turista a registra 105.544 bishitante, cual ta 8.502 bishitante (+8,8 porciento) mas cu na December 2016. E crecemento aki a resulta principalmente door di un expansion den e mercado Norte Americano di 10.228 bishitante (+16,6 porciento), cual a wordo parcialmente mitiga pa un reduccion den e mercado Latino Americano di 2.000 bishitante (-8,1 porciento).

E subida den e mercado Norte Americano a resulta principalmente door di mas bishitante for di Merca (+9.302 bishitante of +16,7 porciento). E caida den e mercado Latino Americano a wordo causa primordialmente pa menos bishitante for di Venezuela (-3.506 bishitante of -22,9 porciento), parcialmente mitiga pa subidanan den bishitante for di Colombia (+742 bishitante of +18,2 porciento), Argentina (+534 bishitante of +40,8 porciento) y Brazil (+411 bishitante of +29,5 porciento).

E cantidad di turista crucero a registra un bahda di 1.867 bishitante of 1,9 porciento te na 98.775 bishitante na December 2017, compara cu December 2016. E cantidad di barconan a expande for di 47 na December 2016 pa 51 na December 2017.

Entrada di Gobierno

Na December 2017, entrada di gobierno a suma Afl. 143,1 miyon, cual ta Afl. 7,7 miyon mas compara cu e mesun luna di e aña anterior. Esaki a resulta for di un aumento den entrada di impuesto (+Afl. 39,6 miyon), cual a wordo pa un gran parti mitiga pa un bahada den entrada no relata na impuesto (-Afl. 31,9 miyon).

E subida den entrada di impuesto ta relata principalmente na mas impuesto riba ganashi (+Afl. 34,0 miyon), impuesto riba propiedad (+Afl. 4,2 miyon), e asina yama “overdrachtsbelasting” (+Afl. 2,7 miyon), impuesto riba entrada (+Afl. 1,9 miyon) y impuesto riba vehiculo di motor (+Afl. 1,1 miyon). E subidanan aki a wordo parcialmente mitiga pa menos impuesto riba salario (-Afl. 4,2 miyon) y impuesto riba importacion (-Afl. 1,5 miyon).