Nada ta keda scondi, Mira cuanto hende Dangui Oduber a nombra den su Ministerio. Surpasa e cantidad cu nan mes a acorda

Den box nos a haya un documento caminda pueblo por wak cuanto hende Dangui Oduber, den su calidad di Minister a pone den un solo Ministerio.

Esaki ta djis un parti di tur esnan cu Dangui Oduber a pone den Bestuurskantoor caba. Y tristo pa menciona tin di nan ganando placa sin tin diploma pe y cu aprobacion di DRH.

Ta ora pa cuminsa cuestiona Omaira Larez di DRH, mirando cu hopi ambtenaar tin añas wardando riba promocion y aki por mira cu un Minister ta djis pone algun di su hendenan den posicion cu salario cu nan no merece, segun LMA.

Berdad cada Minister tin derecho pa tin coordinadornan di su confianza, pero den esnan cu Dangui Oduber e nombra, ta ser mira como personanan no califica p’e posicion, pero meramente politico.

Tin mas na caminda nos por a compronde. Pueblo tin derecho di sa e berdad! Siendo cu den campaña e propio awe Prome Minister Evelyn Wever-Croes a laga sa cu lo no tin cuestion pa yena cada Ministerio cu cuanto coordinador cu nan kier. Hasta a pone un limite, pero si mira, ningun Minister a atene nan mes n’esaki.

Bo ta sinti e cambio?