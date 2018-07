Nagico ta continua cu presentacion di Road Service e biaha aki na Prinses Amalia Basis School

Road Service di Nagico tabata presente na Princess Amalia Basis School pa por splica kiko tur e servicio aki ta ensera. Cu e meta principal pa crea e conocimiento necesario pa futuro.

Durante di e presentacion e studiantenan di 5de klas por a presencia diferente servicionan cu Road Service ta cumpli cune ora cu un persona mester di ayudo, mirando cu e muchanan a caba di haal nan Verkeers Diploma. Esakinan ta inlcui sera yabi den auto, ora tin flat tire, falta di gasoline, etc. Tambe a ser splica kiko por haci of ken por yama durante di accidente. Si ta un accidente grave semper ta yama Centraal di Polis na 100 of si ta accidente cu no ta grave Nagico su Road Service mes lo atende esaki yamando na 191.

“Nagico ta sigui kere den amplia e conocimiento di cada mucha pa asina nan semper por ta prepara y tin e herment necesario pa nan futuro”. Rhona Noguera di Marketing a elabora. “Pa nos e ta mas cu un honor pa por ofrece esaki na nos muchanan”. Rhona Noguera ta termina.

Danki na nos studiantenan y maestronan di Prinses Amalia Basis School cu a ricibi Nagico atentamente.

Un bes mas Nagico kier desea tur studiante un dushi vakantie y hopi exito den e aña escolar nobo.