Ni dollar falso Tiara Air a haya di e $20 miyon cu mester haya di Venezuela

Un di e veredictonan den e bancarota di Tiara Air ta contene un aspecto hopi curioso den sentido cu Tiara Air a pidi pa anula e bancarota pasobra nan por tene cabes riba awa cu 20 miyon dollar cu nan mester haya di Venezuela.

Corte a bay di acuerdo pero aparentemente e hues no sa lesa corant ni wak televisión sino e lo tabata sa cu Venezuela no tin ni 20 dollar pa paga loke nan debe.

Un partido den e caso aki tabata e curator Mr. E.H.J. Martis den bancarota di Tiara Air N.V.

Historia di e caso ta cu cinco empleado di Tiara Air a pidi pa declara e compania bancarota ademas di abogadonan di General Air Services N.V. y Aruba Tourism Authority.

E argumento principal cu corte a ta trata di un caso masha extraordinario pasobra tin chens cu Venezuela lo paga e compania 20 miyon dollar y no ta cumbini pa declara e compania bancarota.

Durante e sesion di corte e curator a presenta e conseho di un Abogado Venezolano cu yama Felix Alvarez Sierralta, caminda e ta declara cu likidacion dje compania “…..pondría en grave peligro la posibilidad de cobrar esas deudas en un futuro….”

Ta p’esey e curator a bay contra e intencion pa decreta e likidacion di Tiara Air. Mester reconoce cu e curator ta hopi astuto pasobra el a convence Corte pa anula e bancarota. Nan a pone preto riba blanco cu Tiara Air tin cu baña un suma di 20 miyon dollar for di Venezuela pa pasashinan cu nan a bende.

Corte a reconoce cu pa motibo di e situacion politico y financiero pesimo di Venezuela, e chens ta poco cu Tiara Air lo haya e placa pero e curator sí tin speransa cu nan lo los e placa.

Ademas e curator a gana e huesnan di su banda bisando cu Tiara tin hopi chens di haya e placa mientras cu e director di Tiara a declara cu pasobra Tiara Air a keda sin comete cierto actonan cu otro companianan sí a comete contra Venezuela, Tiara tin mas chens pa haya e sen cu otro companianan di aviacion cu a bandona Venezuela lagando tur sen ficticio atras.

WEBO DI GAI

E curator a splica hues cu tur loke mester di dje ta permit di Banco Central di Venezuela pa duna Tiara Air un permit pa cambia e Bolivarnan na dollar y saca esakinan for di Venezuela. Pero lo mas fantastico dje caso ta cu e curator tabata pidiendo e companianan cu Tiara debe pa nan duna placa pa cumpra Bolivar pasobra e moneda a devalua pisa!

Un di nan, General Air Services N.V. a bay asina leu di pone placa na disposicion di Tiara bou di condicion ku ta para e proceso di likidacion di Tiara.

Den un siguiente relato nos ta splica con den un decision cu ta desafia tur logica Corte a anula likidacion di Tiara Air y awor cu tres luna of mas a pasa, Tiara no a haya ni dollar falso for di Venezuela.